V místním domě s číslem popisným 26 se poprvé otevře Centrum Pětka, kde bude mít své zázemí několik kopřivnických organizací. Komunitní centrum si může prohlédnout široká veřejnost, čeká je bohatý doprovodný program. Každý návštěvník navíc může sám navrhnout, jakou další činnost by v Pětce přivítal.

„Organizace si navíc na den slavnostního otevření pro veřejnost pozvaly příbuzné organizace, aby lidé dostali ucelené informace o fungování a možnostech využití daných služeb v našem městě,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Lenka Galiová. Slavnostní otevření se uskuteční od 15.00 hodin a potrvá tři hodiny. Během nich si každý příchozí může prohlédnout zrekonstruované prostory a zjisti podrobné informace o organizacích, které v komunitním centru budou fungovat.

„Součástí odpoledne budou tvořivé dílny pro děti, taneční vystoupení Domu dětí mládeže Kopřivnice, ukázky výcviku psů, skákací hrad anebo hudební vystoupení skupiny Maras,“ uvedla za pořadatele Pavla Zrunková. „Každý z návštěvníků bude mít při prohlídce možnost vyplnit takzvaný inspirační list, slosovatelný dotazník, do kterého bude moci uvést, co dalšího by v centru Pětka přivítal,“ dodala vzápětí.

V rámci slavnostního otevření Pětky se rovněž otevřou sociálně-terapeutické dílny na ulici Školní, jejichž provoz byl zahájen zhruba před měsícem. „Ti, kteří mají zájem vidět, jak tato služba funguje a zatím to nestihli, budou mít ve čtvrtek jedinečnou možnost,“ potvrdila informaci Pavla Zrunková. „Vznik komunitního centra Pětka v Kopřivnici byl spolufinancován dotačním programem Moravskoslezského kraje Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a Místní agendy 21,“ doplnila na závěr mluvčí kopřivnické radnice Jana Hromočuková.