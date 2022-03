„Původně jsme se soustředili na rumunskou cestu, ale Rumuni jsou v tomto šikovní a už vědí, jak pomoci, tak se soustředíme jen na slovenskou hranici. Máme tam koordinátorku, která tam komunikuje s organizací Člověk v tísni a s dalšími. Ona mě před časem požádala, jestli bych jí tam mohl každý den poslat nějaký autobus, tak jsem jí na to kývnul,“ uvádí Marian Žárský.

Frenštátsko dál pomáhá Ukrajině, v místním autokempu místa jsou

Jeho úkolem je shánět peníze, aby se autobusy mohly zaplatit, což obnáší denně i sto a více telefonátů.

„Fungujeme hlavně jako kontakt. Já domluvím odjezd lidí, kontaktuji dopravce, nadiktuji čas, kdy, kde, jak, a potom jenom předám fakturační údaje na přepravce tomu dárci. Oni už se mezi sebou vyřídí," vysvětluje Marian Žárský a dodává, že celkově se dostává k číslu 1200 osob, které by za uplynulé a nastávající dny měli převézt.

O dramata není nouze

Do toho nepočítá první přepravené Ukrajince, které vezli dodávkovými vozidly například trojanovičtí hasiči nebo dobrovolníci. Trojanovičtí hasiči s kolegy z Palkovic a Měrkovic a s muži ze stavební firmy MRK navíc zajišťují kyvadlovou dopravu mezi hraničními přechody na Slovensku a asi pět kilometrů vzdáleným shromaždištěm.

O dramatické situace tam nemají nouzi a hlavně je to pro ně psychicky velmi náročné.

Azyl v Beskydech: První běženci z Ukrajiny přespali ve frenštátském autokempu

„Měli tam třeba paní, která prchala odněkud z centra Ukrajiny, kde bombardovali nemocnici. Paní měla břicho po operaci jen sesvorkované, teklo jí to po vozíku, kolabovala, takže jí museli volat sanitu. V autech jim brečí děti, brečí ženy, no, hrůza. Chlapi říkali, že po dvou dnech potřebují vystřídat. Že to fakt nedávají,“ dodal Marian Žárský.

Zpočátku autobusy vozily prchající Ukrajince přímo do Frenštátu pod Radhoštěm. Tak se stalo i v případě autobusu plného dětí, z nichž větší část byla skupina sirotků z jednoho ukrajinského zařízení. Dětem poskytl ubytování Hotel Bartoš majitele Leo Bartoše.

Narozeniny sirotka Volodi

Po jistých komplikacích se podařilo děti převézt do litevského Visaginasu, odkud trojanovickému centru zaslali video z oslav narozenin malého Volodi, jednoho ze sirotků. Řešení jejich osudu bylo pro všechny zúčastněné hodně psychicky náročné.

Frenštátští vyslali auta pro utečence, na shromáždění se hovořilo o okupaci

„Teď už posíláme všechny autobusy do Vyšních Lhot a tady vezeme jen ty lidi, kteří tady nebo v okolí chtějí zůstat,“ podotýká Marian Žárský s tím, že sám už potřebuje vypnout. Do konce týdne ještě vypraví šest až sedm autobusů, potom už to nechá na koordinačních centrech.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Trojanovicích jsou možnosti ubytovat uprchlíky na krátkou dobu v autokempu, v Hotelu Beskyd, Hotelu Bartoš a penzionu na Dolině.

„Moravskoslezský kraj postupně uvolňuje ubytovací kapacity ve svých školských zařízeních na internátech Gymnázia a Střední průmyslové školy a Hotelové školy,“ uzavírá Marian Žárský.