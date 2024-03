Po jednom případu v lednu i únoru, avšak v březnu dosud už dvanáct. Tak vypadá výskyt černého kašle (pertuse) na Novojičínsku. Podle údajů hygieniků nákaza prochází všemi věkovými kategoriemi s výjimkou seniorů od pětasedmdesáti let výše.

„K případům pertuse můžeme uvést, že k nárůstu tohoto onemocnění dochází v březnu i na Novojičínsku. Přitom v loňském roce tady byly od ledna do poloviny března hlášeny jen tři případy,“ konstatuje Aleš Kotrla z Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Co se věku týče, jeden případ je z Novojičínska hlášen u miminka, dva u dětí od pěti do devíti let, jeden u školáků od desíti do čtrnácti let, čtyři u adolescentů od patnácti do devatenácti let, jeden u dospělých od pětadvaceti do čtyřiatřiceti let a tři u lidí od pětačtyřiceti po čtyřiapadesát let.

„Nemáme informace, že by se kvůli pertusi nějaké školy v Moravskoslezském kraji musely uzavřít,“ uvádí mluvčí hygieny. Byť se sice jedná o malé počty nemocných, dá se podle Aleše Kotrly s ohledem na vyšší nakaženost v ostatních krajích České republiky předpokládat, že k nárůstu dojde také v našem regionu.

V celém tuzemsku je v databázi hygieniků od ledna do počátku března 1634 případů s diagnózou A37.0 (černý kašel neboli pertuse). Vloni jich bylo ve statistice za stejné období dvacet, předloni třináct. Černému kašli konkuruje jen svrab a jiné exantematické virové infekce. V tabulce výskytu vybraných hlášených infekcí v Česku vysoce dominuje ještě Covid-19 (12 826 nemocných) a plané neštovice (8030 případů).