Novojičínsko - Černé skládky existují. Ale najít jejich původce je často nemožné. Shodují se na to alespoň velitelé a strážníci městských policií na Novojičínsku.

Na boj proti černým skládkám se například v Kopřivnici rozhodli jít kamerami. „V současnosti připravujeme hlídání černých skládek také přenosným kamerovým systémem. Ten bychom chtěli zaměřit především na místa u popelnic a také u zahrádkářů,“ nastínil velitel městské policie v Kopřivnici Jan Mülller s tím, že již tento pátek nebo sobotu by daná místa měli začít monitorovat. Strážníci tak chtějí předcházet případům, kdy se zakladatel černé skládky nepodaří zjistit. „V případě, že viníka přistihneme, pak se skládka odstraní na jeho náklady,“ vysvětlil Müller a dodal, že pokud se to nepodaří, jdou výdaje na účet města. Skládky většího rozsahu jsou řešeny ve správním řízení.

Velitel bíloveckých strážníků Pavel Kudela zastává názor, že černé skládky existují od doby, co existuje lidstvo. „Ale časem se to podařilo zlikvidovat, a pokud se nyní někde vyskytnou, nejsou rozsáhlé,“ řekl Kudela a dodal, že strážníci se této problematice ale věnují systematicky. „Ujišťování viníků je ale složité a nepomohu ani důkazy na lezené na místě. Oni třeba řeknou, že jim to někdo vynesl,“ pokračoval Kudela. Víník se podle něj dá odhalit jedině chycením při činu, nebo pokud se najde svědek.

Ani ve Starém Jičíně černé skládky už nejsou velkým problémem. „Za posledních deset let se to hodně změnilo k lepšímu. Máme dvě místa, jsou to takové odpočívky u silnice, kde lidé odhazují odpadky. Ale o klasické černé skládce teď nevíme,“ sdělil starojický strážník Jan Slepák.

V Příboře je situace, co se černých skládek týče, dobrá. Tvrdí to alespoň velitel místních strážníků Libor Bolom. „Evidovali jsme v předcházejících letech skládky v lesích a okolí města. Ty v poslední době ale ubyly,“ poukázal s tím, že čas od času se objeví menší skládka třeba na sídlištích poblíž kontejnerů. „Je ale velice těžké najít původce skládky a dokázat, že právě on ji založil. Pokud se to podaří, většina sankcí se pohybuje od několika stokorun, to v případě, že člověk slíbí okamžitou nápravu, až třeba po dva tisíce korun,“ vypočetl Bolom. Potvrdil, že jen velmi zřídka se dnes objeví skládka třeba z hromad stavební suti. „Takové skládky pak ale už většinou řeší odbor životního prostředí,“ připojil velitel příborských strážců zákona.

V tom, že autora černé skládky je těžké pojmenovat, souhlasí s Bolomem i Tomáš Žák, který v současnosti stojí v čele Městské policie ve Studénce. „Pokud nemáme svědka nebo nenajdeme na místě skládky důkaz, není možné původce označit,“ vysvětlil a dodal: „Řešíme toho v současnosti celkem dost, ale porovnat, jak jsme na tom s jinými městy, dost dobře nejde.“

PAVEL KARBAN

IVAN PAVELEK

IVA JALŮVKOVÁ