Na dodržování pravidel silničního provozu se v rámci běžné služby i speciálních akcí zaměří policisté šumperského a jesenického územního odboru i jejich kolegové z Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

„Kontroly zaměříme především na dodržování předepsané rychlosti jízdy motorových vozidel a motocyklů, způsob jízdy, technický stav motorových vozidel, kontrolu předepsaných dokladů, zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek řidiči vozidel,“ popsala policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Silnici přes Červenohorské sedlo si motocyklisté oblíbili pro její členitost. Nejdříve šlo o úsek na jesenické straně, po rekonstrukci šumperské části, kde se nachází více zatáček, se přesunuli i tam. Motorkáři mnohdy nerespektují pravidla silničního provozu, ze silnice první třídy si dělají závodní dráhu. Testují na ní limity svých strojů a bezohlednou a rychlou jízdou ohrožují ostatní řidiče či cyklisty.

Místní trápí i hluk silných strojů

Problém s motorkáři dlouhodobě řeší ve Filipovicích, místní části Bělé pod Pradědem. Problém není jen rychlá jízda, ale i velký hluk.

„Mám pocit, že se policisté snaží, ale nemůžou ve Filipovicích stát celý týden v kuse. Navíc motorkáři jsou dnes tak vybaveni, že si hlásí, když tam policie je, a nejedou tam. Jakmile odjede, zavolají si a zase tam rajtují,“ popsal starosta Bělé Miroslav Kružík.

„Nevím, jestli na ně je vůbec nějaká páka. Podle mě by se to mělo řešit zákonem, jako je v zahraničí. Když tam policie chytí motorkáře s vytuněnými výfuky, motorku jim zabaví a musí ji uvést do původního stavu,“ dodal Miroslav Kružík.

Policisté loni na Červenohorském sedle řešili 359 přestupků. Na pokutách uložili přes 180 tisíc korun.

„Během motorkářské sezóny jsme dokumentovali šest dopravních nehod či havárií s účastí motocyklistů. Jedna z havárií si vyžádala smrtelné zranění, dva motorkáři se zranili těžce, ve zbylých případech se jednalo o lehká zranění,“ vypočetla Jiřina Vybíhalová.