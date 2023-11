V novém místě v nové podobě najdou od pondělka 6. listopadu obyvatelé a návštěvníci Nového Jičína místní pobočku České pošty. Z ulice K Nemocnici se pošta přesunula do nejvyššího patra Obchodního centra Javor v ulici Gen. Hlaďo.

Otevření nové pobočky České pošty v Novém Jičíně 6. listopadu 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

„Je to desátá pobočka v tomto moderním designu, kterou otevíráme v České republice,“ upozornil při pondělním oficiálním otevření nové pošty v Novém Jičíně Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele a podotkl, že nejvíce těchto nových poboček je na severu Moravy a Slezska.

Miroslav Štěpán zejména vyzdvihl moderní prostředí pobočky. „Poskytuje lepší obsluhu zákazníka, umožňuje lepší organizaci provozu, dají se tady různým způsobem měnit služby, přidávat nové služby, odpovídá to dnešní době,“ pokračoval Miroslav Štěpán s tím, že by chtěl, aby pobočky budované v 70. a 80. letech minulého století postupně nahradily tyto moderní.

Záchranná stanice zvířat na Novojičínsku slaví výročí. Existuje už čtyřicet let

Nová pobočka, která sídlí v patře OC Javor je oproti dosavadní pobočce bezbariérová. Má celkem osm přepážek, přičemž tři jsou univerzální, pak jsou zde například Balíkovna, ePošta nebo dvě specializované přepážky. Na pobočce je rovněž pokladna s boxem pro diskrétní výplatu hotovosti klientům, kancelář vedoucího pošty je přístupná veřejnosti například pro řešení stížností či reklamací. U vstupu je vyvolávací systém, který nabízí řadu možností pro efektivní vyřízení poštovních záležitostí. Asi tou nejzajímavější je možnost zadání kódu pro vyzvednutí balíku, který zaměstnanec v zázemí začne chystat hned po zadání kódu.

Miroslav Štěpán doplnil, že dosavadní budovu v ulici K Nemocnici Česká pošta využívala jen zčásti. Měla navíc špatnou dispozici pro provoz i pro klienty – v místě nebyla parkovací plocha, takže byla přístupná jen pro pěší. „Nyní budovu nabízíme k prodeji,“ sdělil pro Deník Miroslav Štěpán.

Lysá hora. Král Lysařů se 6191 výstupy se odebral do turistického nebe

To, že v otázce České pošty v Novém Jičíně byla potřebná změna, připomněla také přítomná senátorka Ivana Váňová, která vyslovila přání, aby byli spokojeni zákazníci i personál. Na vzhledu pobočky se částečně podílelo také město Nový Jičín. „Nesmíme zapomenout na naší tiskovou mluvčí a pana grafika Čaníka, který je autorem díla, které je hned za vstupem po levé straně. Je to budova staré pošty na Masarykově náměstí. Myslím, že se to povedlo,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

Pobočka České pošty v Novém Jičíně je otevřená každý všední den od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Zatímco v jiných okresech v nedávné době Česká pošta rušila pobočky, na Novojičínsku, jako v jediném okrese v Moravskoslezském kraji zůstal počet poboček zachován.