Sedm sekund před koncem první třetiny zápasu Česko – Dánsko zabouřila novojičínská pivnice Máj poprvé radostí. Její provozovatel Adam Uhlár hned utíkal nalévat všem hostům v lokále malou štamprli. Proč?

Hokejoví fanoušci v NJ, 15. 5. 2024. | Video: Deník/Radek Luksza

Slíbil to. Nalévat všem v lokále musel při každém gólu, který vstřelila česká hokejová reprezentace na probíhajícím mistrovství světa v Praze a Ostravě. A to v zápase s Dánskem následovalo po první trefě ještě šestkrát.

„Becherovka, myslivec, vodka,“ komentoval speciální nabídku při utkání hraném ve středu 15. května od 16.20 hodin. Hostů dorazilo méně než ve víkendových dnech či večerních termínech zápasů, ale i tak se v Máji fandilo ve velkém a poctivě.

„Mistrovství světa je speciální událostí a hlavně na domácí zápasy se snažíme, aby se u nás hosté cítili dobře,“ ujistil nás Adam Uhlár s tím, že kromě „obyčejné“ vodky už podával gratis na oslavu českých gólů i bourbon či dokonce whisky. Dalším lákadlem na hokejové fanoušky je v Máji akce 4+1 pivo zdarma.

Nemluvě o výzdobě pivnice, která má podobu českých vlajek takřka na každém sloupu tohoto podniku v sídlištním komplexu ve Vančurově ulici 40. Menší české a slovenské vlaječky zapíchal personál do držáků na podtácky na stolech. Největší pověsil na stěny.

Hodně piva, medoviny a škvaření vaječiny

Hlavním lákadlem zdejších štamgastů je ovšem HD projekce přímých přenosů ve formátu tři krát dva metry. Hokej je naladěný i na dalších dvou kompaktnějších televizích a třetí pak provozovatel nainstaloval venku na zahrádce. „Máme to nějakým způsobem synchronizované, aby se nám nepředbíhal zvuk, a ať je ta atmosféra co nejlepší,“ líčil Adam Uhlár.

První dva české zápasy označil za skvělé a odpovídala tomu i nálada v pivnici. „Bylo plno. Celkově se z návštěvnosti těšíme,“ poznamenal. Během duelu Česko - Finsko s výsledkem 1:0 se sice štamprlí moc nevypilo, ale při výhře 6:3 nad Norskem to už bylo jiné. Do fandění pobízí i šála s nápisem „Česko, do toho!“, která visí nad chodbou k toaletám.

Prohra 1:2 se Švýcary samozřejmě bolela. A za hlavy se hosté v Máji chytali také na sklonku první třetiny středečního souboje s Dány, kterým se v přesilovce podařilo skórovat. „Sedm sekund před koncem padl náš gól a já mohl nalévat,“ radoval se provozovatel novojičínské pivnice.

Na dny šampionátu zavedl v podniku patřičný dresscode v podobě triček se sloganem „Česko, zaskórujeme!“

Utkání Česko – Dánsko znamenalo v Máji rekord v počtu nalitých panáků. Šéf i fanoušci si přejí, aby všechno pokračovalo v podobném duchu.