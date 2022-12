Téměř šest hodin byla po hromadné nehodě neprůjezdná dálnice D1 u Nového Jičína ve směru na Ostravu. Auta se srazila před exitem u Mankovic na Novojičínsku. Přibližně od 05:15 je dálnice opět otevřená. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra (NDIC).

Nehoda se stala v pondělí před 23:30 na 320. kilometru dálnice. Tvořily se kolony. Řidiči se mohli místu nehody vyhnout přes sjezd na 311. kilometru u Bělotína.

Nebezpečí náledí je například na dálnici D48. Na silnicích nižších tříd mohou být závěje či zajetá vrstva sněhu. Dálnice a silnice I. třídy jsou jinak převážně mokré nebo vlhké po chemickém ošetření. Ve vyšších polohách Beskyd je ujetá vrstva sněhu s posypem.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic zejména na jesenické straně Moravskoslezského kraje dnes opět komplikuje dopravu sníh.

Na Bruntálsku jsou místa, kde se tvoří sněhové jazyky nebo závěje, kvůli přeháňkám je tam snížená dohlednost a uzavřeno je několik místních silnic. Na silnici v Lichnově-Dubnici brání průjezdu uvízlý autobus.

Neprůjezdná je mimo jiné silnice I/11 mezi Bruntálem a Horním Benešovem. "Všechna technika i posily jsou v terénu," uvedli k situaci na Bruntálsku silničáři.

I na silnicích v ostatních částech kraje by měli být řidiči opatrní. Místy se tvoří ledovka, nebezpečí náledí je například na dálnici D48. Na silnicích nižších tříd mohou být závěje či zajetá vrstva sněhu. Dálnice a silnice první třídy jsou jinak převážně mokré nebo vlhké po chemickém ošetření. Ve vyšších polohách zejména v Beskydech je ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Meteorologové ve včerejší předpovědi varovali před silným větrem s nárazy do 70 kilometrů v hodině, na horách až do 90 kilometrů v hodině, a to na severní Moravě, ve Slezsku, na Českomoravské vrchovině a ve Frýdlantském výběžku. V těchto oblastech se tak budou místy tvořit sněhové jazyky a silný vítr bude přispívat také k tvorbě silné námrazy, která může mít podle meteorologů tloušťku přes tři centimetry.

Se slábnutím větru bude pravděpodobnost tvorby sněhových jazyků i silné námrazy klesat. Na severovýchodě vydrží větrné počasí ale i během úterý, doplnili meteorologové.