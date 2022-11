O víkendu bude sněžit, v Moravskoslezském kraji hrozí v pátek náledí

ČTK

V celém Česku se v pátek a sobotu může postupně tvořit náledí a bude sněžit. Nejprve zasáhne ochlazení v pátek odpoledne severovýchod země a do soboty se rozšíří na celé území republiky. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Kvůli kluzkým chodníkům a silnicím si proto budou muset dávat pozor chodci i řidiči. Vydržet pak může náledí až do neděle.

Náledí na silnici - ilustrační foto | Foto: ČTK