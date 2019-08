U sportovního centra v Pustějově čekali v pátek odpoledne na Filipa Tomáška příbuzní a desítky přátel. Krátce před pátou hodinou odpolední jezdec na babettě v doprovodu dalších motocyklistů protrhl pomyslnou cílovou pásku. V tu chvíli tachometr ukazoval 6 896 kilometrů.

Nastalo vítání a předávání dárků, mezi nimiž nemohly chybět nutella a pivo. „To je ideální výbava na cestu,“ poznamenal Filip Tomášek.

Pak cestovatele krátce oficiálně přivítala za obec místostarostka Pustějova Ludmila Tisovská. „Ráda tě vítám doma. Musela to být náročná cesta, podle videí a fotografií, které jsi posílal. Jsi opravdu borec,“ sdělila místostarostka.

Filip Tomášek všem poděkoval všem, kteří přišli a slíbil, že určitě o cestě a zážitcích povypráví na přednášce. „Dnes vám asi moc nepovím, dnes si to chci s vámi všemi užít. Moc děkuji za to, že jste mě podporovali před cestou i během cesty. Hodně z vás mi psalo, abych to nevzdal a jel dál…,“ řekl Filip Tomášek.

Určitě bude mít co vyprávět. Zážitků, dobrých i těch horších, nasbíral mnoho. Asi nejhorší ho potkal v Srbsku. „Tam měl okradli. Přišel jsem tam o doklady, o dron, o všechny paměťové karty. Volal jsem policii. To možná urychlilo můj příjezd. Většinu věcí mám naštěstí zpátky, přišel jsme jen o kanystr, stativ na telefon a držák na go pro,“ uvedl pro Deník Filip Tomášek a ocenil, že babetta tu dlouhou cestu vydržela.

Filipovu cestu sledovali každý den jeho rodiče a sestra, kteří prostory před sportovní halou vyzdobili a přichystali pro příchozí pohoštění. Maminka Jitka Tomášková přiznala, že ze začátku měla o syna strach. „Když jel hned ze začátku v noci, tak jsem si řekla, že to nebudu sledovat. Ale pak už mi to připadalo v pohodě. Z toho, co dával na web, mi připadalo, že je jsou k němu lidi vstřícní, takže strach opadl,“ řekla pro Deník Jitka Tomášková zatímco u jejího syna se střídali zájemci o společnou fotografii.

Filip Tomášek na jaře v rozhovoru pro Novojičínský deník uvedl, že touží podívat se do Gruzie. Rozhodl se, že se tam vydá na malém motocyklu babetta. Ten si nechal upravit pouze tak, aby měl zavazadlové prostory. Vzal s sebou stan, spacák, nějaké oblečení a potraviny, záznamovou techniku, propagační věci, kanystr s benzinem, nutné náhradní díly a 26. května vyrazil z Pustějova na cestu. Projel Polsko, Ukrajinu, Rusko, Gruzii, kde strávil déle než týden chozením po horách, městech a vesnicích, Turecko, Srbsko, Maďarsko, Slovensko a Českou republiku.