Večer a noc strávil mladý dobrodruh a cestovatel v Tbilisi, kde měl v plánu zůstat až do středečního rána. „Potom mám v plánu se přesunout do města Batumi na pobřeží, kde mám domluvené ubytování, ale hlavně tam můžu na cca 14 dní zaparkovat babettu. Potom chci procestovat Gruzii stopem, případně místní dopravou a mnoho dní budu určitě trávit v horách, na což se těším nejvíce,“ představuje Filip Tomášek svůj plán na svém facebookovém profilu.

To, že v Gruzii chce strávit delší dobu a že jej tam nejvíce lákají hory, Filip Tomášek uvedl již před cestou v rozhovoru pro Novojičínský deník. Jeho cíl je nyní na dosah. Do úterka 25. června měl na své babettě ujeto z Pustějova, odkud vyrazil v pondělí 27. května, již 3107,5 kilometru. Trasu zvládal doposud průměrnou rychlostí 27,71 kilometru. Do Gruzie přijel od ruského Vladikavkazu.

Filip Tomášek svou cestu dokumentuje a na svém profilu publikuje krátká videa, takže jeho „sledovatelé“, kterých je úctyhodných 1280, jsou s ním na cestě téměř on line. V posledních dnech tak mohli vidět, že v Rusku se dá v pohodě přespat i ve stanu na louce u čerpací stanice, také mohli sledovat úprk pustějovského dobrodruha před blížící se bouří a rovněž mohli spatřit jeho unavený obličej, když v pondělí večer vyprávěl, jak ten den měl obrovské štěstí poté, co zůstal viset v horách. Když Filip Tomášek tuto zprávu dořekl, natočil krátce prudký déšť, který bičoval dvůr domu, v němž našel azyl.

Cestu Filipa Tomáška, jenž má v plánu vrátit se zpět domů do Pustějova na Novojičínsku přes Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko, bude Deník nadále sledovat.