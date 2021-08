Autobusová linka začne fungovat díky společnému úsilí tří měst: Nového Jičína, Příbora a Kopřivnice. Vedení zdejších radnic dojednalo, že 85 procent nákladů uhradí Moravskoslezský kraj a o zbývající část se podělí uvedená města. Autobus bude do Hranic a zpět jezdit zkušebně půl roku. Pak kraj využívání linky vyhodnotí a rozhodne, zda bude provozována i nadále. Nový Jičín za šest měsíců provozu zaplatí 260 tisíc korun.

„Dosud musí cestující z Nového Jičína, kteří se chtějí přepravit po železnici směrem na Prahu, i dvakrát přestupovat: v Suchdole nad Odrou a v Hranicích na Moravě. Přípoje na sebe často nenavazují a vznikají časové prodlevy. Proto jsme s Kopřivnicí a Příborem dva roky usilovali o to, aby k rychlíkům v Hranicích jezdila autobusová linka. Dojednali jsme sedm párů autobusových spojů, tedy tam a zpět, v pracovní dny a dva páry o nedělích,“ řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Linka bude mít číslo 927 a bude u ní jistota návaznosti na příjezdy vlaků. „To znamená, že autobus bude v případě zpoždění železniční soupravy na cestující čekat. Další výhodou pro Novojičínské je možnost nastoupit do autobusu na šesti různých zastávkách ve městě, kromě autobusového nádraží například taky na Bezručově ulici nebo v Loučce. Nejrychlejší cestu do Prahy bude možné uskutečnit za 3 hodiny 18 minut, do Vídně dokonce za 3 hodiny a osm minut,“ dodal místostarosta.

Cestující si bude muset autobus takzvaně dopředu poptat. Buď zavolat na linku 773 605 066 nebo si objednat jízdenku prostřednictvím mobilní aplikace ODISapka. V prosinci, kdy dojde k celostátní změně jízdních řádů, budou časové polohy spojů upraveny i na základě podnětů občanů. Ti mohou posílat své podněty na změnu v časech na e-mail: bushranice@novyjicin.cz.