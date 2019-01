Novojičínsko – Na ulici můžete potkat našeho redaktora, který vám bude pokládat záludnou otázku: Co se mi na líbí/ a co se mi nelíbí. A co na ní odpověděl Vlastimil Chlapík (64 let) z Nového Jičína?

Vlastimil Chlapík, 64 let, Nový Jičín | Foto: Deník/Jana Hromočuková

Co se mi v Novém Jičíně líbí:

Líbí se mi náměstí, jak je opravené, ale vadí mi, že tady není ani jeden strom. To je Sahara. Když jsme měli hrát pod tím stanem, tak to nemělo moc význam, protože ti lidi to na tom slunci nevydrží.

Co se mi v Novém Jičíně nelíbí:

Nelíbí se mi malá podpora dechovky v tomto městě. Jestli to tak půjde dál, tak se to rozletí jinam a tady to úplně zanikne. My jsme jako Popelka. Máme tady jedno vystoupení za rok. V Jistebníku, což je dědina, si například pozvou i zahraniční dechovky, a tady nic. To, co tady bylo, už pomalu vymřelo.