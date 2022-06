„Chleba děláme z žitného kvásku a pizzy ze špaldového kvásku. Chléb buď vyklápíme z ošatky nebo pečeme ve formě. Ale po chvilce ho i z formy vyklopíme a ještě dopečeme ze všech stran. Když byla pec hezky nahřátá, chleba byl upečený za dvacet minut. později už to trvalo trochu déle,“ popsala Zuzana Madera a dodala, že od jedenácti do dvou hodin odpoledne zatápěla, aby se pec vyhřála. Pak už jen nahrnula uhlíky dozadu a mohla začít sázet.

„Používáme teploměr, který se dává přímo do pece, ale naše prababičky a babičky to dělávaly tak, že tam hodily mouku. Když hned zčernala, tak to bylo moc rozehřáté, když trochu zhnědla, bylo to akorát, a když zůstala bílá, bylo to málo - takže teploměr nepotřebovaly,“ podotkla s úsměvem a dodala, že první chleba se jim hned podařilo spálit.

Vedoucí učitelka Petra Dokoupilová uvedla, že o chlebové peci ve školce mluvili již několik let, možná i proto, že školku navštěvují děti kamnáře Jana Křivonožky z Dolejších Kunčic. „Na třídní schůzce jsme se konečně domluvili, jenže kde sehnat peníze? Byla varianta, že bychom z rozpočtu pořídili materiál na pec, ale neměli bychom na nic ostatního a tak pan Křivonožka nám doporučil projekt Hithit a paní budoucí asistentka řekla, že to zkusí,“ přibližila cestu od nápadu k realizaci Petra Dokoupilová.

S příspěvky to bylo jako na houpačce, nejprve to vypadlo dobře, pak se tok peněz na účet zastavil. „Naštěstí je tady maminka dvojčat z lesní třídy, která peče. Tak napekla perníky ve tvaru chlebové pece, které jsme prodávali v Odrách na vynášení Moreny za dobrovolný příspěvek, tak se to rozšířilo. Při slavnosti v Kamence jsme zase něco napekli a prodávali a nakonec se to podařilo,“ dodala Petra Dokoupilová a upřesnila, že potřebovali 47 tisíc korun, vybralo se o dva tisíce více.

Jan Křivonožka, který na zahradě povídal lidem o kamnářství a kamnech, doplnil, že stavba pece trvala tři dny. První večer udělal základ, druhý den na místě byli tři kamnáři a další dva pomocníci a stihli udělat klenbu, další den se dodělaly izolace a omítlo se to. „Stavbu chlebových kamen jsem jim nabízel už před čtyřmi roky, když jsem viděl zdejší učitelky, jak jsou tou myšlenkou nadšené. Jenže pak přišel covid, a tak jsme si teď řekli, kdy jindy, když ne teď, než zase něco přijde,“ řekl Jan Křivonožka.

Chlebová pec, kterou postavil ve školce v Kamence, váží celkově asi 1200 kilogramů. „Musí to být těžké, aby to akumulovalo teplo a musí to mít izolační desky, které zabrání vymrzání pece. Kdyby tady byla nějaká slavnost třeba na Vánoce, bude to fungovat. Tady jsme šli cestou použít co nejlevnější, ale poctivý materiál, ať se to dá zapracovat rukama, ať je tam hodně práce. Práci jsme si neúčtovali, někteří tady přišli pomáhat dobrovolnicky,“ poznamenal Jan Křivonožka, jenž sehnal od souseda také krytinu na přístřešek. Petra Dokoupilová doplnila, že střešní tašky školka dostala za chleba. „Bylo skvělé, že u stavby přístřešku byly i děti a vím, že pak celý týden dělaly třísky třískovačem, který jsem jim tady nechal. Takže aspoň z toho mají zážitek, že tady nemají chleba, který někdo vyrobil v továrně, ale vidí, jak to vzniká,“ řekl s úsměvem Jan Křivonožka.

Petra Dokoupilová ještě dodala, že díky sponzorskému příspěvku mohli nakoupit mouky, lopaty, hrabla, ošatky a další věci. „Pec bude využitá při různých slavnostech a dalších příležitostech. Je tady skvělá spolupráce, jinak by se to nepovedlo,“ uzavřela Petra Dokoupilová.