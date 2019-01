Doslova před očima vyrůstá nedaleko amfiteátru na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm nové těleso, které bude dalším lákadlem pro návštěvníky Horeček.

Až 16 metrů nad terénem bude Stezka v korunách stromů, kterou v těchto dnech buduje vybraná firma za areálem amfiteátru na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Chodník v korunách stromů, tak se jmenuje asi 85 metrů dlouhá dřevěná stezka ve tvaru oblouku s několika zálivky, která je místy až šestnáct metrů vysoko nad terénem. Chodník, jenž se pne nad údolím potoku Vlčáku stojí na čtyřnožkách vyrobených z kmenů smrků.

Návštěvník Horeček si může prohlédnout nejprve Beskydské nebe, což jsou makety ptáků zavěšené pod střechou pódia amfiteátru, odtud už je to kousek k chodníku.

„Na prvním zastavení návštěvník spatří ‚pobytový' strom. To budou rozštípnuté buky a v nich bude osm otvorů s dvířky. Když návštěvník dvířka otevře, uvidí tam brouka a k tomu bude něco napsané. Součástí zastavení budou informační tabule," uvedl Marian Žárský, ředitel frenštátského kulturního střediska.

Ptačí hodiny

Dalším místem zastavení budou podle Mariana Žárského ptačí hodiny.

„Lidé si tam potočí ptačí hodiny a vědí, který pták v tu dobu zpívá. Vychází se ze všech druhů, které žijí přímo tady na Horečkách. Návštěvník se pak dostává na nejvyšší místo nad terénem, kde budou dvě zastavení. Směrem k amfiteátru to bude pohled do sovích budek.

„Bude tam konstrukce se speciální přilbou, tu si člověk nasadí a uvidí zorný úhel dvě stě čtyřicet stupňů, tak jako sova. A samozřejmě tady bude popis k sovám, které tady žijí," přiblížil Marian Žárský další zastavení.

Naproti sovám bude asi sedm až osm ptačích budek za plexisklem, v nichž mohou návštěvníci vidět, jak vypadá například hnízdo s vajíčky sýkorky a podobně.

Dva puškohledy

„Taky tady budou dva puškohledy, kterými se bude možno dívat do ptačích budek s hnízdícími ptáky, které budou rozmístěny po okolních stromech. Ptačí budky by měly vyrobit přes zimu základní školy," doplnil Marian Žárský.

Předposledním zastavením bude hnízdo orla skalního, na němž se podílí také Petr Orel, vedoucí projektu Návrat orla skalního do volné přírody.

„Bude tam vyřezaná orlice, schůdky, po kterých si do toho hnízda může vlézt dítě, a bude tam popis toho programu. Následuje příběh rodiny čápa černého, která tady na Horečkách hnízdí a na posledním místě, mimo expozici, chceme udělat Život velikána," naznačil Marian Žárský.

Poslední zastavení

Základ posledního zastavení by měl tvořit plát asi 200 let starého dubu.

„Bude tam uvedeno, co ten strom asi zažil, například požár, a co se v té době dělo ve Frenštátě pod Radhoštěm. Zkrátka to, co se bude dát z těch letokruhů vyčíst," upřesnil Marian Žárský.

Cílem projektu podle něj je, aby rodinka na lávce strávila příjemně přibližně půl hodiny.

„Nechtěli jsme nic megalomanského. Někteří lidé mají tendenci srovnávat to se stezkou v korunách stromů, která je na Lipně. Připomínám, že nejsme Lipno. To bude environmentální expozice, a ne jako atrakce," upozornil Marian Žárský s tím, že stezka se bude vždy na konci října zavírat a na začátku dubna, na vítání ptačího zpěvu, by měla být otevřena. Její oficiální otevření by mělo být letos na přelomu října a listopadu.