Cizince nakupující v Polsku ta informace možná potěšila, Poláky už méně. Každopádně novoroční razantní propad kurzu zlotého k euru (5,39 zlotého za 1 euro), který hlásily kurzovní lístky na internetu, byl fejk.

Polská měna - zloty. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Z vyhledávače dokonce zmizela převodní tabulka dané valuty s grafem. Podle pozdějších zjištění problém vznikl chybou zdrojových dat kalkulačky Google.

„Zlotý během několika hodin oslabil až o 20 procent. Co se to děje? Evidentně se něco děje nebo se to stane v nejbližší době,“ takové byly některé z komentářů, které se na Nový rok vpodvečer objevily na sociálních sítích.

VIDEO: Ohňostroje jely ve velkém, Karviná vítala příchod roku 2024

Informace vyvolala paniku na platformě X, kterou musel uklidňovat polský ministr financí Andrzej Domański. „Byl to fejk. Jde o technickou chybu, po otevření asijských trhů se kurz srovná. Na Bloombergu vypadá situace takto,“ napsal ministr na svůj účet na platformě X a připojil údaj, že jedno euro je za 4,34 zlotého.

Panika tedy byla zbytečná. Podle aktuálního kurzu ČNB z 2. ledna 2024 se zlotý prodává za 5,69 koruny.