Nový Jičín - Říká předsedkyně sdružení Pomoc psům Soňa Kafková. Opuštěným zvířatům se věnuje už přes dva roky, snaží se jim pomáhat, hledat jim nový domov a bojovat s nepřízní různých institucí.

Soňa Kafková s fenečkou Barunkou z kopřivnického útulku. | Foto: Archiv Soni Kafkové

Na začátku letošního roku založila občanské sdružení Pomoc psům Novojičínsko a stala se jeho předsedkyní. Soňa Kafková pomoc zvířatům v nouzi rozhodně nevzdává.

Jak se vašemu občanskému sdružení nyní daří? Rozjíždíte spoustu nových aktivit, můžete nějaké z nich přiblížit?

Nyní ve sdružení řešíme krizi, máme v péči několik pejsků a už nemáme žádné volné místo, kam bychom mohli pejsky umístit. Také nám chybí dobrovolníci na dočasné péče. Tuto situaci sice stále řešíme, dobrovolníky hledáme, ale jde to velice pomalu, zájemci na poskytnutí dočasné péče pro zvířátko bohužel nejsou. Za dva měsíce jsme našli pouze jednoho dobrovolníka, kterému jsem nyní do dočasné péče předala pejska Lojzíka z Chvalčova, který jako jediný zůstal v záchytu v Bystřici pod Hostýnem, protože jsme pro něj neměli místo.

Také s financemi nakládáme opatrně, protože nám peníze na účtu ubývají a lidé nám už moc finančních darů neposílají.

Pokoušíme se sehnat nějaké sponzory, abychom se i nadále mohli věnovat naší činnosti, ale konečný výsledek je nejistý. Snažíme se být aktivní, abychom mohli nějak fungovat, potřebujeme mít kolem sebe lidi, kteří nás podrží a pomohou nám pomáhat dále. Proto jsme uspořádali charitativní pochod, prodáváme charitativní trička a rozjeli jsme aukci, ze které půjde celý výtěžek na zvířata v nouzi.

Charitativní pochod pro zvířata v nouzi?

Bylo to takové setkání nás a našich příznivců a hlavně příznivců pejsků v nouzi. Pochod byl určený úplně pro každého. Lidé mohli před pochodem přispět pejskům do kasičky, mohli jim donést materiální dary nebo si zakoupit tričko, ze kterého půjde celá částka na pejsky. Účastníci také dostali malý dárek. Poté jsme se šli projít a tímto pochodem jsme symbolicky podpořili zvířata v nouzi, dali jsme tím najevo, že tady pro ně jsme a myslíme na ně. Byla to jedna z našich prvních veřejných akcí a myslím, že dopadla dobře, lidé přijeli až z Olomouce.

Kde mohou případní zájemci charitativní trička získat?

Zájemci se nám mohou ozvat na facebook nebo na e-mail pomocpsumnovojicinsko@seznam.cz a my jim ukážeme aktuální nabídku triček. Celý výtěžek jde samozřejmě pro potřebná zvířátka.

Jak se daří zachráněným pejskům z Chvalčova (Novojičínský deník o jejich osudu informoval letos v červenci), kolik z nich už má nový domov a kolik jich domov ještě hledá? A jak je na tom bojovník Filípek?

Pejskům z Chvalčova se daří velice dobře, v našem sdružení už zůstávají poslední čtyři pejsci, ostatní už mají nové domovy. Pejsek Bady, který už je v novém domově, dokonce udělal před pár dny canisterapeutické zkoušky a bude celý svůj život pomáhat lidem. Filípkovi se také daří, operaci, léčbu a rehabilitace zvládl výborně, už chodí na všechny čtyři tlapky a teď mu už zbývá najít nový domov.

V poslední době se na vašem facebooku objevují také kočičky v nouzi přibývá jich, nebo si toho lidé začali více všímat?

Kočiček v nouzi bohužel přibývá, každým dnem jich je více a přitom by stačilo tak málo, dát svou kočku vykastrovat. Poté by lidé nemuseli vyhazovat nechtěné kočky nebo koťata na ulici. Ale prý je tato situace stejná každý rok, jen se na nás teď lidé začali obracet s prosbou o pomoc.