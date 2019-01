Nový Jičín – Příznivci bluegrassové a country muziky mají důvod k radosti. Nový Jičín přivítá už druhý ročník Novojičínského Šišáku. Ten se bude konat v areálu tamní restaurace Nové slunce tuto sobotu. Pozvání přijalo hned několik výtečných kapel.

Vokální sextet Sluníčko na loňském propršeném festivalu. | Foto: Archiv/MěKS Nový Jičín

Novojičínsko do loňského roku postrádalo country festival, a to i přes to, že má tento žánr v tomto kraji velkou základnu fanoušků. „Tento nedostatek jsme si samozřejmě uvědomovali, až nyní se ale podařilo připravit podobnou akci díky spolupráci s Petrem Brandejsem z místního Petr Brandejs bandu,“ vysvětlil Jiří Macíček z novojičínského Městského kulturního střediska důvody vzniku festivalu Novojičínský Šišák.

První ročník festivalu folk a country proběhl loni poprvé v příjemném prostředí zahradní restaurace Nové slunce. Tam se také letos vrátí. Účast přislíbily kapely, které na mnoha jiných festivalech neuvidíte, ale jejich hudba přesto slibuje ojedinělý a příjemný zážitek. „Festivalem se snažíme uspokojit značnou místní poptávku po příjemné akustické muzice, kterou nehrají jenom drazí a známí muzikanti, ale i špičkoví mladí i starší hudebníci, kteří nestojí tolik a hrají bezvadně. Nadšení a radost lidí, kteří hrají hudbu pro zábavu, je věc, která udělá posluchačům větší radost než dokonalý, ale znuděný profesionalismus. Takže se přijďte s námi společně pobavit a udělat si příjemný večer, jaký u televize nezažijete,“ láká v pozvánce také Petr Brandejs.

Celkem se v Novém slunku představí pět kapel. Jako první se předvede příjemná akustická muzika na pomezí bluegrassu Podjezd. Poté se ukáží swingoví Hot club Fren. Hodně zajímavý bude velmi tradiční a veselý bluegrass Bluegrassu Cwrkot a také netradiční duo pro klavír a kytaru a zpěv Ondra Kozák a Marta. Vrcholem dne by mělo být vystoupení legendy české country Poutníků.

Druhý ročník Novojičínského Šišáku se bude konat v restauraci Nové slunko v Novém Jičíně v sobotu 12. června od 19 hodin. (mer)