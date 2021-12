Takto popisují učitelé a ředitelé škol současnou situaci zejména na základních školách, kde se některé třídy kvůli nákaze koronavirem ocitnou v karanténě a výuka probíhá buď na dálku přes počítač, nebo pedagog učí část dětí přímo ve škole a část se výuky účastní před počítač.

Podle nedávných údajů z Krajské hygienické stanice v Ostravě je v kraji v karanténě přes 11 tisíc dětí ze základních škol. Nejvíce na Frýdecko-Místecku, v Ostravě a na Karvinsku.

A podobné je to se studenty středních škol a dětí z mateřských škol, jen počty dětí v karanténě v jednotlivých okresech kraje nejsou v tisících, ale ve stovkách. Děti nemusí být nutně nakažené. V izolaci jsou kvůli kontaktu s nakaženým ve škole nebo doma.

Ministr delší prázdniny nechce

Přestože se někdy v půli listopadu ve vládě mluvilo o prodloužení vánočních prázdnin, které by začínaly už 20. prosince, ministr školství Robert Plaga je proti a v tuto chvíli platí, že školní vánoční prázdniny začínají 23. prosince. Někteří ředitelé škol by je naopak uvítali.

Základní škola K. Dvořáčka v Orlové má v karanténě tři třídy. „Učíme hybridním způsobem, pomáháme s trasováním. Navíc nemá kdo vařit, z pěti kuchařek k dispozici jen dvě. Určitě nejsme jediná škola, která má takové problémy, proto jsem očekával, že se k tomu ministerstvo nějak postaví. Klidně mohla celá škola přejít na distanční výuku, máme s tím zkušenosti. Bylo by to rozhodně lepší než toto, co tu máme dnes. Učit v takových to podmínkách je velmi náročné. Všichni už se těšíme na 22. prosince, kdy začnou vánoční prázdniny“ popisuje ředitel školy Zdeněk Nowak.

Na Základní škole Mendelova v Karviné se od pondělí ocitli v karanténě žáci celého druhého stupeň. „Jedna třída nám spadla do karantény už dříve, tak uvidíme, co bude, až se děti vrátí. Už skoro měsíc fungujeme v podivném režimu, který všechny neskutečně vyčerpává. A to mohu být ráda, že pedagogové jsou očkování, protože jinak by škola zkolabovala,“ popisuje ředitelka ZŠ Mendelova Leona Mechúrová.

Dodala, že není zastáncem prázdnin „pro nic za nic“. Doposud prý situace nebyla tak špatná, aby vyhlásila ředitelské volno, ale tentokrát by toho mileráda využila. Nejen kvůli dětem, které by nebyly v kolektivu, ale také kvůli učitelům, kteří jsou z toho všeho vyčerpaní. „To si nikdo mimo školu nedovede představit, co všechno musí učitelé zastat a stíhat, zejména ti na druhém stupni,“ líčí Mechúrová.

„Tato výuka je o ničem, volno pomůže i učitelům“

O tři dny delší vánoční prázdniny by rozhodně uvítal ředitel Základní školy Vrchní v Opavě Roman Podzemný. Bohužel on sám v tuto chvíli disponuje pouze dvěma dny. Jeden už musel v tomto pololetí vyčerpat, když se vyměňovaly kotle a dva dny využil v říjnu, kdy na škole prodloužil kvůli množství nemocných žáků i učitelů podzimní prázdniny.

„Určitě bych vánoční prázdniny prodloužil, protože jindy bývají podstatně delší, než jak to vyšlo letos. A v této době, kdy doslova padáme na ústa, chybí desítky kantorů, učíme hybridně, by tři dny navíc měly logiku. Situace u nás je složitá a moc by nám to pomohlo, avšak nebyli jsme vyslyšeni. Pro mě by bylo lepší zavést ředitelské volno v předvánočních dnech, kdy se stejně již neučí na 100 procent. Ale to se neučí ani teď. Každé dítě chybí jinak. Jeden vůbec, další týden, další čtrnáct dní, je to velmi náročné,“ konstatuje Roman Podzemný. Dva dny ředitelského volna, které mu zbývají, si podle svých slov musí šetřit na další část roku.

Stejně tak uvažuje ředitel orlovské školy K. Dvořáčka Zdeněk Nowak. „O volnu před Vánocemi neuvažuju. Ředitelským volnem chci šetřit, nevím, co bude po zbytek roku,“ říká.

Roman Podzemný se prý s ministrem školství Robertem Plagou shoduje v tom, že by bylo zapotřebí zavést další opatření. „Do Vánoc bych zatrhl i kroužky, myslím, že by to děti vydržely, aby byly venku samy a ne organizovaně. Mělo by to smysl. Anebo ještě jednodušší varianta – vyhlásit distanční výuku,“ dodává ředitel ZŠ Vrchní v Opavě.

Kraj vyčkává a chce testovat

Vyhlášení ředitelského volna je plně v kompetenci ředitelů škol. „Kraj jako zřizovatel středních škol a obce v případě základních a mateřských škol jim to mlže pouze doporučit. Přesně takto jsme to udělali v případě podzimních prázdnin na konci října. Podle mne by vylo vhodné prodloužení vánočních prázdnin minimálně zvážit, ale opaku, že je to na rozhodnutí ředitel,“ řekl Deníku náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Dodal, že sleduje aktuální údaje o vývoji nákazy a s nějakým rozhodnutím by ještě počkal na zasedání krizového štábu. „Máme-li vydat nějaké doporučení pro vedení škol ohledně vánočních prázdnin, ještě máme čas. Bude záležet na vývoji situace,“ dodal Stanislav Folwarczny.

Moravskoslezský kraj nabídl dobrovolné antigenní testování ve školách, které zřizuje. Otestovat se tak mohou žáci i pedagogové, kteří testování nemají povinné, protože jsou očkovaní nebo covid v posledním půlroce prodělali. Kraj chce tímto způsobem zintenzivnit snahu zastavit šíření koronaviru ve školách, které se v mnoha případech staly ohnisky nákazy.