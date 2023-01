Čtyři z nich Stanislav Szabó, Marian Pavelka, Ottilie Kadeřábková a Adam Chroust vytvořili tým a pustili se do práce. „Standa, který chodí na Základní školu svaté Zdislavy přišel s tím, že by ho bavilo dělat v Tatře, a tím bylo téma dané. Domluvili jsme s vedením Tatry, že nás pustí do provozu, kde je možné natáčet. Takže s laskavým přispěním Tatry mohlo vzniknout toto dílko. Dělali jsme to asi čtrnáct dní v listopadu loňského roku. Měli jsme průvodce, který nám někde v závodě povolil natáčet, děti si přinesly kamery, natáčely, samy si to sestříhaly, ozvučily. Mladší členové v klubu se aspoň mohli něco přiučit. My jsme na nic nesahali,“ upozornila Renata Molková.

Odevzdané filmy do soutěže měly mít stopáž okolo tří minut. Během nich kopřivnická čtveřice stihla představit část produkce Tatry, detaily některých vozů, montáž i některé zaměstnance. „Myslím si, že ten filmeček byl zajímavě pojatý pohledem dítěte. Nespecifikoval se na nějakou konkrétní profesi, ale prostě na to, že autor chce prostě dělat v Tatře,“ podotkla Renata Molková.

Jak konkrétně film TatraJob v hodnocení poroty dopadl, Renata Molková neví. „Jen nám přišlo vyrozumění, že se mám dostavit do Mariánských Hor pro ocenění,“ doplnila Renata Molková s tím, že předání cen má být 30. ledna. (ipa)