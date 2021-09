"Jeho kolegové správně zahájili poskytování první pomoci a přivolali záchranáře. Těm se za pomocí defibrilačních výbojů, léků, nepřímé srdeční masáže a umělé plicní ventilace, podařilo obnovit krevní oběh postiženého," dodal Humpl s tím, že po zajištění krčním límcem a uložení do vakuové matrace a dalších opatřeních byl transportován do ostravské fakultní nemocnice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.