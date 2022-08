„Třiačtyřicetiletý muž při jízdě na bicyklu havaroval do příkopy. Přestože měl ochrannou přilbu, utrpěl život ohrožující poranění hlavy. Záchranáři u něj zjistili poruchu vědomí, stav svědčil pro poranění mozku. Pacient musel být zaintubován a převeden na přístrojem řízené dýchání, zajištěn krčním límcem a uložen do vakuové matrace,“ popsal Lukáš Humpl zásah a doplnil, že po podání potřebných léků a infuzních roztoků ho záchranáři transportovali do Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, kde pacienta předali do péče týmu tamního urgentního příjmu.

