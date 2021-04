Z Nového Jičína do Beskyd pojede nový cyklobus! Linka se rozjede již brzy

Z Nového Jičína i s kolem pohodlně na Pustevny, Bílou a Bumbálku. Takové služby nabídne nový cyklobus a jeho pravidelná sezonní linka. Novojičínská radnice společně s dalšími čtyřmi městy uzavřela smlouvu s veřejným dopravcem. Linka do Beskyd a zpět do Nového Jičína bude podle ní pravidelně jezdit do roku 2023.

Cyklistika v Beskydech. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Letos poprvé vyjede cyklobus 1. května a jezdit bude do 28. září, také o víkendech a svátcích. V době prázdnin pojede i v pracovních dnech. Za tři roky provozu by měl Nový Jičín přepravci zaplatit necelých 140 tisíc korun. OBRAZEM: Surikata panáčkovala ve frenštátském autokempu a otužovala se v jezírku Přečíst článek › "Ze strany veřejnosti byla po znovuzavedení cyklobusu velká poptávka, proto jsme se z podnětu Kopřivnice spojili s dalšími městy na trase a společně provoz turistické linky s dopravcem vyjednali. Do projektu je kromě nás a Kopřivnice zapojen také Příbor, Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm," řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka. Autobus s cyklopřívěsem pojme 24 jízdních kol. První rezervaci místa bude možné zajistit už 14 dní před spuštěním nové autobusové linky. O celkové náklady se poměrně podělí všechna zúčastněná města, přičemž Nový Jičín z celkové sumy pro letošní rok, která činí 155 tisíc korun, uhradí 45 tisíc korun. Horská služba Beskydy má kvůli lidem plno práce. Kolabují, chodí špatně vybavení Přečíst článek › "Každou sobotu a neděli pojedou dva spoje, což je novinka oproti dřívějšímu provozu cyklobusu, kdy jezdil pouze jeden. První spoj vyjede v 6:55 přes Příbor, Kopřivnici, Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice a Rožnov pod Radhoštěm na Pustevny a druhý v 9:50 přes stejná města až na Bumbálku a Bílou. Aby byla linka dostupnější i pro obyvatele Loučky a přilehlých sídlišť, bude začínat již na Palackého ulici u ČSAD, kde je pro naložení kol dostatek prostoru," doplnil Syrovátka.