Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin pro Deník uvedl, že v pondělí 30. listopadu po 9. hodině ranní cyklostezku za město oficiálně převzal. „Všechno je v pořádku, technické prověřování probíhalo už od pátku, takže jsme to mohli převzít,“ uvedl Miroslav Halatin.

Společně se zaměstnanci města Frenštát pod Radhoštěm už starosta plánoval oficiální otevření. To by mohlo být 9. dubna. „Doufám, že v té době už nebude sníh, ale bude už po Velikonocích. Pozvu zástupce zhotovitele, poskytovatele krajské dotace, zastupitele města, bývalého zastupitele Jana Břusku, propagátora cyklostezek. To bude oficiálně,“ poznamenal Miroslav Halatin s tím, že ještě ten den na určitou hodinu sezvou cyklisty z Frenštátu pod Radhoštěm i okolí a slavnostně přestřihnou pásku.

„Vymýšlíme nějaký scénář, ať to máme do konce roku připravené,“ dodal starosta Frenštátu pod Radhoštěm s tím, že cyklisté ale už od pondělka, pokud tomu bude přát počasí a jejich vůle, mohou po cyklostezce jezdit.

Za kolik to bylo a kudy povede?

Původní rozpočet na cyklostezku byl 39,673 milionu korun, z toho 22,49 byla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Poté došlo k navýšení ceny na 41,089 milionu korun, na posledním zasedání zastupitelstva ale zastupitelé schválili se souhlasem dodavatelské firmy konečnou cenu 37,254 milionu korun.

Přijatá dotace se tak sníží zhruba o dva miliony korun, město ušetří okolo 330 tisíc korun. Stavba cyklostezky byla zahájena 11. března, termín dokončení je podle smlouvy 15. listopad, na zmíněném zasedání zastupitelé schválili prodloužení termínu o 15 dní na základě žádosti firmy, která jako důvod zpoždění uváděla mnoho deštivých dnů.

Cyklostezka Lubina - Lomná prochází katastry tří obcí, Frenštátu pod Radhoštěm, Lichnova a Tiché. Je dlouhá více než 6,5 kilometrů, končí v místě Na Okluku, kde by se na ní měla napojit cyklostezka od Kopřivnice.