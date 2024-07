Rozmístit zábrany, natáhnout loga Czech Tour i partnerů akce, přidat značení na začátku a konci rychlostního sprintu, dále pak barvou ve spreji zvýraznit nerovnosti a díry na vozovce. Takové úkoly plnili s dostatečným předstihem organizátoři závodu se startem v Prostějově a cílem v Ostravě. „Teprve, když projedou red-flagy, tak se cesta uzavře,“ informovali pořadatelé s odkazem na doprovodný vůz s červenými vlajkami - red flags.

První fanoušek dorazil do Oder z Vršovic na Opavsku, a jak jinak, než na kole. „Mám rád silniční cyklistiku, konečně je tady v Česku něco většího,“ nechal se slyšet.

V pohotovosti byli kvůli cyklozávodu i hasiči z Oder, Dobešova a Veselí. „Pro naše kluky to znamená, stát na pozicích a zastavovat provoz. Bohužel, i vykazovat lidi, kteří nechápou, že musí zastavit a snaží se vjet, kam nemohou. Na holky jsou někteří lidé drzí, tak tam stavíme silné, statné chlapy. Jako je kolega vedle mne, který je dokáže usměrňovat,“ popisoval starosta oderského dobrovolného sboru Oto Nachmilner.

Na jeho slova došlo u křižovatky ulic 1. Máje a Zámecká těsně před průjezdem závodníků. Z protisměru, pruh pro odbočení takticky zablokovala sanitka, se pokoušelo proniknout na uzavřenou trasu Czech Tour menší SUV a jeho posádka se dostala do konfliktu s hasičem a hlavně s diváky. Naštěstí zůstalo pouze u rozhazování rukou a nadávek.

„Je to pro nás náročné, protože to probíhá ve dvě hodiny odpoledne, kdy někteří lidé chodí do práce a jiní se vracejí,“ podotýkal starosta hasičů z Oder.

Před pelotonem projela spousta doprovodných aut i motorek, včetně blikajících, houkajících a troubících policistů. Pak se doslova mihli okolo dva vedoucí jezdi a opět nějakou dobu nic. Nakonec prosvištěl zbytek účastníků Czech Tour a bylo po podívané.

První obcí v Moravskoslezském kraji, kudy peloton projel, byly Jakubčovice nad Odrou. Z Oder pokračoval dále na Suchdol, Kunín, Bartošovice, Novou Horku, Mošnov a Příbor, Kozlovice, Palkovice, Frýdek-Místek, Vratimov a cíl měli jezdci v Ostravě na centrálním Masarykově náměstí.