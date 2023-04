Beton položený při stavbě nové dálnice D48 v úseku Bělotín-Rybí se ukázal jako nevyhovující. Zhotovitel, firma Colas, se tak na žádost Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pustil do jeho odstraňování.

Odstraňování nevyhovujícího betonového krytu na stavbě dálnice D48 v úseku Bělotín-Rybí dne 18. dubna 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Beton špatné kvality, který nyní rozbourávají bagry a odvážejí nákladní vozidla, je nedaleko odbočky na Palačov. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla pokrývá celou polovinu dálnice v délce dvou a půl kilometru.

„Beton tady byl položen na podzim minulého roku. Během zimního období, kdy ještě nebyl pojížděný automobily, jeho vzorky neprošly laboratorními zkouškami. Pokud bychom tady pustili provoz, řidiči by nic nepoznali, opticky ten beton vypadá výborně. Ale složení neodpovídá normám, které jsme předepsali zhotoviteli,“ nastínil Jan Rýdl.

Pokud by beton zůstal, tak by po zimě, kdy se dálnice solí, velmi rychle degradoval. „Za takové tři čtyři roky už by naprosto nesplňoval požadavky na novou dálnici. To je situace, kterou jako investor v žádném případě nestrpíme,“ poznamenal Jan Rýdl.

Takové byly výsledky zkoušek povrchu

Zástupci ŘSD uplatnili výhradu ke kvalitě a dosáhli toho, že zhotovitel na své náklady beton odstraní a položí nový. Ředitel kontroly kvality staveb Jiří Hlavatý upřesnil, že při zkouškách, které se dělají na každé stavbě, vyšly jako nevyhovující výsledky zkoušek odolnosti vůči chemickým rozmrazovacím látkám.

„Ty hodnoty byly tak vysoké, že zhotovitel přistoupil okamžitě k nápravě a dochází k vybourání. Je to jeden ze základních parametrů, který se požaduje u každého cementobetonového krytu a je to parametr, který určuje životnost,“ řekl Jiří Hlavatý.

Jan Rýdl doplnil, že bourací práce mají být hotové během několika dnů. Potom hned začne úprava spodní konstrukční vrstvy a nová pokládka cementobetonového krytu dálnice. Zhotovitele to bude stát několik milionů korun navíc.

„Je to jeho zodpovědnost a platí i rozbor. Tlačíme na zhotovitele, aby náprava situace v tomto úseku neměla dopad na harmonogram stavby. Chceme, aby první část této dálnice byla zprovozněna tak, jak bylo předpokládáno, tedy koncem letošního roku,“ podotkl Jan Rýdl.

„Vyšetření příčin, kde nastal problém s recepturou, v dávkování materiálů pro beton a podobně, to je na straně zhotovitele, my budeme chtít protokol,“ dodal mluvčí ŘSD. Podle něj se jedná o výjimečnou situaci. Naposledy se něco podobného stalo na zhruba 61 kilometru dálnice D1, tehdy to byla závada v úseku dlouhém 600 metrů.