Dopravu na dálnici D1 u Ostravy omezí v následujících dvou dnech uzavírka Klimkovického tunelu (km 347). Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) o ní informovalo na sociální sítí. Tunel čeká údržba.

Klimkovický tunel. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Už zítra, v úterý 11. července se omezení dotkne směru na Prahu, a to od 00:15 do 24:00 hodin. Následující den pak budou práce i omezení pokračovat, a to v opěčném směru na Polsko od půlnoci do 22. hodiny večer.

"Upozorňujeme na částečnou uzavírku tunelu za účelem pravidelné údržby. Provoz vždy povede v režimu pruhů 1+1 volným protisměrem," informovalo ŘSD v pondělí na sociální síti Twitter.