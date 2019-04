Nedůvěra ze strany vedení města. Takový uvádí Jarmila Absolonová jako hlavní důvod svého odchodu z novojičínské radnice, na kterou nastoupila do funkce tajemnice v říjnu 2011.

„Rozhodla jsem se rezignovat sama, ze své vlastní vůle,“ potvrdila Deníku. „Já jsem už krátce po volbách, kdy jsem se s novým vedením sešla, věděla, že tam dlouho zůstat nemůžu. Řekli mi, že je tam vzájemná nedůvěra,“ přiznala Jarmila Absolonová, která si ale stojí za tím, že šlo o jednostranný pocit. „Nedůvěra byla vyjádřena ze strany města. Já jsem jim sdělila, že jsem zaměstnanec města a je mi zcela jedno, kdo na té radnici je. Já si plním pouze své pracovní povinnosti,“ dodala odcházející tajemnice, která svůj post opustí po uběhnutí výpovědní lhůty na konci června.

Novojičínský starosta Stanislav Kopecký (ANO) se s jejím názorem neztotožňuje a k odchodu Jarmily Absolonové Deníku řekl: „Nemyslím si, že by to byl ten důvod. Paní Absolonovou nikdo nevyhazoval, nepropouštěl a ani to nejde,“ připomněl starosta a vzápětí na adresu tajemnice dodal: „Co se týče po pracovní stránce, tak si nemyslím, že by v něčem pochybila. V pracovní rovině vedení radnice vycházela vstříc, nemohu říct půl slova. Paní Absolonové děkuji za práci, kterou na úřadě vykonala, a do dalších let, nejen v pracovním, ale i v osobním životě, jí přeji hodně úspěchů a spokojenosti.“

Jarmila Absolonová se stala tajemnicí Nového Jičína v době, kdy byl starostou města Jaroslav Dvořák (ČSSD). Během jeho působení do křesla ředitele městské policie usedl Jiří Klein, který na jaře letošního roku odešel z funkce také na vlastní žádost. Změnu ve vedení čekají také Technické služby města Nový Jičín, kde radní v březnu odvolali ředitele Václava Bukovského, taktéž jmenovaného do funkce za minulého vedení. Důvodem byla nespokojenost současného vedení města s jeho prací, zejména kritizovali pochybení v pronájmech aut pro Baby a senior taxi.

„V nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na obsazení uvolněného místa tajemníka městského úřadu,“ doplnila mluvčí města Marie Machková. Na radnici v Novém Jičíně to v současné době nebude zdaleka jediný konkurz.