Město Kopřivnice se opět rozhodlo podpořit dárcovství krve a ve spolupráci s novojičínskou nemocnicí připravilo kampaň Daruj krev se Zdravým městem Kopřivnice. Podpora spočívá jednak v poskytnutí dárečků pro všechny, kdo v určených termínech darují krev, jednak v aktivním zapojení pracovníků radnice i vedení města.

Darování krve. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Každý, kdo v určených termínech přijede do novojičínské nemocnice darovat krev, plazmu nebo červené krvinky, obdrží jako poděkování malou pozornost od města Kopřivnice a vstup na kopřivnický krytý bazén nebo koupaliště zdarma.

„Kampaň pořádáme u příležitosti Světového dne zdraví již třetím rokem, abychom veřejnost povzbudili k bezplatnému darování krve. Chceme zvýšit povědomí o dárcovství, motivovat drobnou odměnou a hlavně jít ostatním příkladem. Zdravého člověka odběr téměř nezatíží, a přitom může někomu zachránit život!“ vysvětlila pohnutky radnice Ivana Holubová, koordinátorka projektu Zdravé město Kopřivnice.

Vloni se do akce zapojilo 285 dárců ve třech termínech, letos ještě jeden termín přibude: „Startujeme po Velikonocích a jedná se o čtyři čtvrtky, tedy 13., 20. a 27. dubna plus 4. května. Odběry probíhají v době 5:45 do 15:30,“ upřesnila koordinátorka s tím, že zástupci města se zapojí hned v prvním z uvedených termínů.

K TÉMATU

Kdo může darovat, jak se objednat

Dárcem krve může být každý zdravý člověk ve věku 18 až 65 let s hmotností minimálně 50 kilogramů, v den odběru má nárok na pracovní volno. K odběrům je nutné objednání na tomto webu rezervace.nnj.agel.cz, nebo na tel. čísle 556 773 471.