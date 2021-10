O špatném stavu domu číslo 702 v zahradní ulici v Bílovci se hovořilo již na červnovém zasedání zastupitelů Bílovce, nyní na zářijovém zasedání se k tématu vrátila zastupitelka Sylva Kováčiková při projednávání bodu Plnění investičních akcí. Když se zeptala na to, proč byly z domu sňaty okapy, starostka Renata Mikolašová jí sdělila, že v rozpočtovém opatření je vyčleněná částka na demolici zmíněného objektu.

Zastupitelka Kováčiková se podivovala, že taková věc není součástí materiálů do zasedání zastupitelstva a připomněla, že v červnu na zasedání se o domu hovořilo, ale o jeho demolici zastupitelé nerozhodli.

Renáta Fialová, místostarostka Bílovce, odvětila, že obšírná debata a odborné posudky statiků, které v červnu zastupitelé slyšeli, dávaly jasně najevo, že ten dům je neopravitelný, leda by se postavil znovu.

Na červnovém zasedání bíloveckých zastupitelů vystoupil Zbyněk Dumal, odborník v oboru statiky, jenž má za sebou více než 800 posudků. Připomněl, že dům se vypíná nad školou a bylo by nepříjemné, kdyby došlo k sesuvu a zřítil by se ke škole.

Zdroj: Youtube

„Dům má mnoho trhlin – došlo tam k poklesu základu u rohu od školy, vpravo při pohledu na štít není svod vody a ta zatéká pod roh. Přilepená část je podsklepená, podsklepení je naprosto amatérské a nevhodné. Podloží je hliněné, je tam první velké nebezpečí. Při abnormálních deštích by mohlo dojít k velmi těžké havárii, protože někdo nad tím domem vyhloubil v zemi jámu, tím obnažil stavbu - voda promočí podzákladí a na vrstvách zvětralé břidlice se může dům dostat do pohybu,“ řekl Zbyněk Dumal s tím, že základy domu jsou z břidlice, která byla jen prosypaná hlínou, jež je za dlouhé roky vyplavena.

„Cihly v obvodových zdech jsou v rozpadu, chybí střešní tašky, komínová tělesa jsou na zbourání a znovupostavení,“ shrnul znalec.

Sylva Kováčiková měla v diskuzi několik kritických připomínek k postupu města. „Nemusíme diskutovat o tom, zda se to má zdemolovat, ale jedná se o to, že by o tom mělo rozhodnout zastupitelstvo,“ řekla. Starostka Mikolašová ji odvětila, že právě zastupitelstvo rozhodne o tom, zda na demolici vyčlení peníze