„Dojde ke zboření staré budovy a výstavbě nové budovy v podobném duchu, takže ráz zůstane zachovaný,“ uvedla Dagmar Novosadová.

Technika už zahájila bourací práce, v pátek 11. června "se zakousla" do přístavku, příští týden by měl jít k zemi objekt kinosálu. Na místě vznikne kulturní sál pro dvě stovky lidí a nový vchod do obecního úřadu.

Obci se na tuto akci podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj dotací z programu regenerace brownfieldů. Celkové náklady jsou asi 26 milionů korun, z toho 18 milionů korun tvoří dotace.

Zdroj: Deník/Ivan Pavelek