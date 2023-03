Demolice zbývajících zpevněných ploch v rekonstruovaném centru Kopřivnice bude pokračovat o nastávajícím víkendu.

Pokračující rekonsrukce centra Kopřivnice - 16. března 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Město Kopřivnice upozorňuje na svých webových stránkách, že v sobotu 18. března odpoledne dojde k uzavření koridoru, který vede z hlavní pěší trasy směrem ke zverimexu a dalším provozovnám v objektu Tatrovanky. Práce by měly začít až poté, co většina provozoven ukončí sobotní provoz. Do kavárny bude možno vstoupit bočním vchodem od bývalého zelného trhu. Provozovna Black Cat otevře až v 17 hodin, kdy už by měly být demoliční práce hotovy.

O probíhající rekonstrukci centra Kopřivnice informoval na posledním zasedání zastupitelstva starosta Kopřivnice Adam Hanus. Mimo jiné zmínil, že město podporuje podnikatele a provozovny v centru tím, že v roce 2022 připravilo dotační program na podporu a kompenzaci za omezení při výstavbě centra. Stejně tak je na stejný účel schválena částka 1,3 milionu korun pro letošní rok.

Adam Hanus se vyjádřil rovněž k termínu dostavby. „Už teď víme, že květnový termín stanovený ve smlouvě o dílo zhotovitel nebude stíhat. „Prodloužení termínu by mělo být u hlavní části, to znamená u pochozí části, jako je velkoformátová dlažba. Přístup z centra do všech prodejen, provozoven, cukráren by měl být hotový v červnu tohoto roku,“ sdělil kopřivnický starosta s tím, že dokončení prací by mělo být letos 15. srpna.

„V tom termínu by zhotovitel byl schopen dokončit parkoviště na Lidické ulici i sadovou úpravu před kulturním domem a také prosklený pavilon. Jsou to termíny orientační, vše je v návaznosti na počasí a na personálních sílách. Všichni víme, že kvůli počasí i některým požadavkům města, které byly nad rámec požadovaných prací prodloužili stavbu. Budeme se snažit, aby tyto termíny byly dodržené,“ dodal Adam Hanus a podotkl, že velkým přáním je, aby kopřivnická pouť, která se koná na svátek Bartoloměje, už z velké části proběhla v novém centru.