Studénka – Neplánovaně, krupobitím, začaly vsobotu letošní finální oslavy Dne města Studénky.

Program se tak vinou počasí zpozdil, což mělo za následek, že návštěvníci centra města neviděli všechna slibovaná čísla. „Abychom se vlezli časově do plánu, museli jsme bohužel vynechat tamburaše a vystoupení základní umělecké školy,“ vysvětlila ředitelka Městského kulturního střediska Studénka Renáta Novotná.

Ani déšť ale nezabránil tomu, aby na Dnu města nedošlo k slibovanému vyhlášení už tradiční studénecké soutěže O nejlahodnější pálenku. „Letos jsme měli jedenáct vzorků. Nejvíce byla zastoupena hruškovice, pak nějaká jabkovice, malinovice a domácí pálenka,“ vyjmenovala Novotná s tím, že zvítězili opět ti, co se v předcházejících letech umístili na čelních místech. „Vyhrál Zdeněk Havelka se slivovicí, druhý byl Zdeněk Grohman a třetí Oldřich Usvald z Pustějova,“ dodala.

Podle Novotné byly letošní oslavy Dne města, které se natáhly na týden, jakýmsi startem do příštího roku. „To Studénka slaví 50 let od svého založení, takže se vlastně jednalo o ochutnávku akcí, které budou moci lidé příští rok při oslavách navštívit,“ popsala.

Mezi novinky letošního roku pak zařadila výtvarnou soutěže Studénecký zámek očima dětí. „Měli namalovat, co by se s naším zámkem dalo udělat, jak by ho chtěly vidět. Nejvíce jsme dostali kreseb, pak byly i nějaké díla z moduritu,“ uvedla Novotná. Za vítěze pořadatelé určili společné dílo dětí z místní Základní školy na Tovární ulici, které namalovaly obří plátno.