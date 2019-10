Vyšetření z kapky krve, kontrola znamének, spirometrie, prevence rakoviny i měření hladiny stresu a stavu cév. To je jen zlomek bezplatných vyšetření, které nabídne ve středu 23. října Nemocnice Nový Jičín v rámci Dne prevence.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Zájemci si mohou nechat prověřit své zdraví, a to bez žádanek či předchozích objednávek, a to od 13.00 do 16.30 hodin.