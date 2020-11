Den válečných veteránů je u nás spíše opomíjenou událostí, a to i přesto, že v historii měst a obcí na Novojičínsku i v jiných okresech se najde řada osobností, které si zaslouží úctu veřejnosti za účast v I. či II. světové válce.

Jedním z příkladů, proč by veřejnost neměla na válečné veterány zapomínat, je osobnost Jaroslav Hrabovského z Petřvaldíku, dnes místní části Petřvaldu. Byl významným vojákem, kterému Místní národní výbor v Petřvadíku udělil 18. ledna 1947 čestné občanství. Brigádního generála Jaroslava Hrabovského si v Petřvaldě připomněli v roce 2015, když mu v Petřvaldíku 30. dubna slavnostně odhalili pamětní desku s vyrytou hodností, jménem, daty, podobiznou a věnováním obce.

Povolán v březnu 1915

Život Jaroslava Hrabovského přiblížila současná místostarostka Petřvaldu Šárka Fabiánová, která vycházela z archivních materiálu Jiřího Hýla, jenž se zabývá historií obce. Jaroslav Hrabovský se narodil 23. srpna 1895 v Petřvaldíku, dětství prožil v Petřvaldě a za I. světové války dokončil studium na obchodní akademii.

„V březnu 1915 byl povolán do rakousko-uherské armády, po ukončení školy pro záložní důstojníky odjel k bojujícímu pluku na frontu, kde v květnu 1916 v hodnosti desátníka padl do ruského zajetí. Po ročním pobytu v zajateckém táboře v Teraspolu se v červenci 1917 přihlásil do čs. legií a zpočátku působil jako náborový emisar. V lednu 1918 se vydal na cestu do Kyjeva, ale vzhledem k vypuknutí ozbrojeného konfliktu s bolševiky se mu již nepodařilo nastoupit službu u čs. Legií,“ popisuje Šárka Fabiánová vojenské začátky Jaroslava Hrabovského.

Ten proto vstoupil do takzvaného Kornilovova praporu Ruské dobrovolnické armády generála Děnikina a postupně se vypracoval až na praporčíka a velitele kulometné čety. V září 1921 se stal vojákem z povolání, po okupaci českých zemí se zapojil do protinacistického odboje v rámci organizace Obrana národa. Na sklonku roku 1939 před hrozícím zatčením emigroval do zahraničí.

Koncem ledna 1940 se ve Francii přihlásil ke službě v československé armádě. Jako podplukovník generálního štábu se v polovině dubna 1945 stal zástupcem velitele 1. čs. samostatné brigády 1. čs. armádního sboru, se kterou se zúčastnil osvobozovacích bojů o Vrútky, Malou Fatru, Žilinu a postupu na Vsetín. Na brigádního generála byl Jaroslav Hrabovský povýšen v únoru 1947 se zpětnou účinností k 1. května 1942. Od prosince 1947 velel II. sboru v Písku.

Hrdinu komunisté zavřeli a utrápili

„V červnu 1949 byl postaven mimo službu a 1. 1. 1950 následovalo přeložení do výslužby. Koncem téhož měsíce byl generál Hrabovský zatčen a internován společně s dalšími devíti generály v táboře nucených prací v barokní pevnosti Mírov. Na následky krutého zacházení během internace zemřel 7. 3. 1951 ve vězeňské nemocnici v Olomouci,“ přibližuje Šárka Fabiánová konec držitele řady československých i zahraničních vyznamenání.