Lichnov – Je všeobecně známo, že květen je lásky čas. Většina z nás ale neví, že je máj také Měsícem školních zahrad. To však není případ základní školy v Lichnově na Novojičínsku, která se k svátku připojila. Aktivně, zábavně a především smysluplně.

Bezmála dvě stovky žáků vyrazili před pár dny do školy v podhůří Beskyd místo knih, sešitů a propisek, vybaveni zahradním náčiním, rukavicemi a s elánem do práce. „V naší škole nově rozšiřujeme záhonky, aby se děti měly kde realizovat v rámci pěstitelských prací. Školní pozemek je rozsáhlý a je škoda jej nevyužívat. Část pozemku tvoří zahrada, která potřebuje pravidelnou údržbu. O tu se starají především zaměstnanci obce, nicméně i my přikládáme ruku k dílu,“ řekla o akci ředitelka školy Olgy Síbrtová.