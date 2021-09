Od vybudování silnice I/11 před 12 lety je Velká Polom s trochou nadsázky nová obec. Řidiči, nemusejí-li, do obce vůbec nezajíždějí. „Doprava a život v obci se strašně zklidnily. Zůstalo snad deset procent původního množství dopravy. Je zde menší prašnost i hlučnost,“ těší starostku Velké Polomi Kateřinu Honajzrovou.

Přestože v minulosti bývali součástí hlavního tahu, nikdy na něm ve Velké Polomi nemívali radar. Zvýšení bezpečnosti však dosáhli méně razantními cestami – na přechodu u školy vybudovali semafor, přechody nasvítili a opatřili blikajícími světly ve vozovce. Po úbytku dopravy však o své živobytí začal bojovat nejeden lokální obchodník, a byť to zprvu nevypadalo dobře, situaci ustáli.

Opava v zapomnění

V posledních letech ve Velké Polomi život plynul klidněji, odklon dopravy byl jakousi tečkou za velkými změnami. Dva roky předtím si přitom obec na hranici okresů zvykala na „nového pána“, protože zpod opavského okresu přecházela pod Ostravu.

„Doprava do Opavy i jakékoli vyřizování ve městě bylo strašně komplikované, kdežto do Ostravy to dnes mají lidé kousek, protože spoustu věcí vyřídí už v Porubě, ani nemusejí cestovat na magistrát. Opava už je dávno za námi a cítíme se jako Ostraváci,“ hlásá starostka Honajzrová při ohlédnutí se za rokem 2007.

Spíše v pozitivním slova smyslu klidné časy ale brzy pominou. Předzvěstí toho byla už komplikovaná rekonstrukce kanalizace, započatá v roce 2018, která skončí letos v prosinci, v následujících letech se ale Velká Polom musí připravit na masivní rozvoj a nárůst o polovinu stávajícího počtu obyvatel.

Více k tématu v rozhovoru se starostkou Kateřinou Honajzrovou ZDE.

Soukromý investor plánuje masivní zástavbu řadových i solitérních rodinných domů a také zcela nové centrum obce, to vše ve výši nižších jednotek miliard.

Kostel sv. Václava ve Velké Polomi.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Kostel sv. Václava s malebným náměstíčkem a klasickou vesnickou pumpou na vodu v ulici Osvoboditelů, kde se nachází také knihovna, pošta či obchod, tvoří stávající centrum obce. To se v následujících letech přesune jihovýchodním směrem k sýpce a rybníku.

Dbají na zeleň

Alej, motýlí louka, stromořadí. Ve Velké Polomi si uvědomují, že stavebních prací je a především bude v obci ještě velká spousta, proto se alespoň dílčími projekty snaží udělat maximum v oblasti životního prostředí. Za několik let by měla být viditelná alej zejména na hlavní příjezdové komunikaci do Velké Polomi směrem od Plesné, která pomůže také snížit i hlučnost a prašnost. (jir)

Pozůstatky vodní tvrze

Jedním z nepochybně nezajímavějších, byť ne úplně přístupných, natož navštěvovaných míst Velké Polomi je zřícenina vodní tvrze Milotička. Nachází se v původním a zároveň budoucím centru obce skrytá za stromy u tamního rybníka. Cestu k ní si musíte klestit, v ní dbát, abyste nešlápli na něco, co tam nepatří, a ze všeho nejvíc hlídat, abyste někam nespadli.

I s přilehlou sýpkou se jedná o soukromé objekty. Investor, který má s rozvojem obce velkolepé plány, s jejichž realizací už začal, však zříceninu i se sýpkou hodlá odkoupit a začlenit je do svých plánů na vybudování nového centra obce.