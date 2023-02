Zdeňka Špačková přiznává, že tragická událost stará deset let si jí promítá nejen, když jde kolem místa, kde k ni došlo. „Vím, že je to teď deset let. Čas ani životy už nejdou vrátit,“ ví Zdeňka Špačková, ale jedním dechem dodává, že na smrt dítěte se nedá zapomenout. Její syn Vilém zemřel v nemocnici zhruba rok a tři čtvrtě po výbuchu. Bylo mu 40 let.

Bylo 12. prosince. „V ten den slaví narozeniny jedna z mých dcer, takže to máme v sobě celá rodina. Všechny nás to tenkrát zaskočilo,“ poznamenala Zdeňka Špačková.

Její těžce zraněný syn skončil po výbuchu v kómatu v nemocnici, později absolvoval řadu vyšetření a zákroků a rehabilitací. Na podzim dalšího roku se zdálo, že se vše obrací k lepšímu. „Měli mu operovat nohy, aby se rozhýbaly, protože nechodil. V pondělí mi telefonoval pan primář, že operace se chystá a bude co nejdříve. A on v pátek zemřel,“ povzdechla si Zdeňka Špačková.

Tragické výbuchy a požáry zloby v MS kraji. U soudu skončil jediný z pachatelů

Byl to právě její syn, který, i podle pozdějšího vyjádření policie, zabránil ještě mnohem tragičtějším následkům. Bylo krátce před čtvrtou hodinou ranní, když uslyšel v chodbě obytného domu nějaký šramot a ucítil zápach plynu.

„Vilém otevřel a říkal, že viděl Blažka, jak jde ze sklepa. Ptal se ho, co tam vyvádí, snacha byla na chodbě a pak to začalo bouchat," vzpomíná Zdeňka Špačková na chvíle, při nichž bezprostředně přišlo o život pět nevinných lidí a také strůjce výbuchu Antonín Blažek. Jejího syna výbuch odhodil, stejně jako snachu, která utrpěla popáleniny na devadesáti procentech těla. Jejich dvě děti jako zázrakem přežily téměř bez zranění.

Policie po uzavření případu zveřejnila, že Antonín Blažek svůj čin detailně naplánoval. V osudný den po půlnoci ve dveřích hlavního i bočního vchodu zalomil klíče, aby se nikdo nemohl dostat ven. „Ve svém přízemním bytě pustil plyn, nebo poškodil plynové potrubí. Poté se přesunul do suterénu domu, kde demontoval kuželový ventil hlavního uzávěru plynu. Došlo k masivnímu úniku plynu do společných prostor," uvedl na tiskové konferenci policejní vyšetřovatel Radomír Pasečný.

Když se Antonín Blažek vracel do svého přízemního bytu, otevřely se dveře u souseda, který se ho zeptal, co v takovou hodinu dělá na chodbě. Blažek jen odpověděl: „To máte za to!" Pak vstoupil do svého bytu a domem otřásl výbuch. Podle kriminalistů ho mohl iniciovat zapálený sporák, požár založený v bytě nebo také škrtnutí zapalovačem.

Stavby paneláků ve Frenštátě byly nekvalitní

Policisté potvrdili, že kdyby soused Antonína Blažka nevyrušil, zemní plyn by se dostal až do nejvyššího patra. Vzhledem k rychlosti šíření plynu to mohlo být do třiceti minut. „Mohlo dojít k naprosté destrukci a obětí by zřejmě bylo více, a to i ze sousedního domu," prohlásil tehdejší ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Při výbuchu zemřely v sutinách domu tři děti ve věku dva, pět a deset roků – fotografie a vzpomínka na ty dvě mladší se v těchto dnech objevila na vývěsce frenštátské pohřební služby. Ve stejném bytě, jako nejstarší z dětí, přišly o život také dvě ženy ve věku 38 a 60 let. Sebevrahovo ohořelé tělo našli hasiči na schodišti. Jedenáct lidí utrpělo zranění různého rozsahu. V prosinci o rok později zemřel v nemocnici syn Zdeňky Špačkové.

V průběhu vyšetřování policisté zjistili, že Antonín Blažek měl dlouhodobé spory s nájemníky, navíc v exekuci přišel o byt. Z něj se musel do patnácti dnů vystěhovat. Rozhodl se pomstít. Jeho nejbližší příbuzní vypověděli, že o jeho plánu neměli nejmenší tušení. Několik hodin před výbuchem jej navštívili syn, dcera i manželka, aby si z bytu odnesli své věci, jako poslední odešla kolem druhé hodiny ráno manželka. Pak Antonín Blažek začal jednat.

Zbytky domu číslo 39 byly odvezené nebo srovnané se zemí, okolní dva domy si vyžádaly nutné opravy. V místě je dnes louka s několika vysazenými stromy. Zdeňka Špačková s manželem a dětmi dokonce nějakou dobu bydlela v nedalekém domě, odkud se každý den dívala na místo, kde kdysi žil její syn s rodinou. „Nejsmutnější na tom je, že naše zákony chrání takové lidi jako byl Blažek. Úřady tam kvůli němu několikrát zasahovaly, jenže náš zákon neumožňuje někoho potrestat, dokud něco nevyvede. A to už je pozdě,“ uzavírá Zdeňka Špačková.