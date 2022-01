Z Ostravy je to zhruba sto kilometrů po dálnici bez poplatků. „Nikdy jsme tam nebyli. Na outlet nás upozornili známí s tím, že jsou tu opravdu zajímavé ceny, a to o dost nižší než u nás,“ řekla paní Veronika.

Outletové "tržiště"

Zastoupení značek v OC Designer Outlet Sosnowiec, Polsko - pro zvětšení klikněte.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňDo Sosnowce jsme dorazili po desáté hodině dopolední. Outletové centrum bylo v té době již hodinu otevřeno, zaparkovat se nám podařilo nedaleko vstupu. V té době v okolí stálo několik desítek aut, další však houfně přijížděla.

Outletové centrum připomíná dlouhé tržiště. Vede jím centrální chodba, po bocích jsou desítky nejrůznějších obchodů všemožných značek, včetně těch, které u nás běžné nejsou. Uvnitř platila klasická proticovidová opatření. Většina lidí měla roušku nebo respirátor. „Bezrouškaře“ nikdo neřešil.

OBRAZEM: Přípravy ledových soch na Pustevnách. Letos budou doslova hvězdné

„Zpočátku tu nebylo moc lidí a v pohodě jsme si procházeli obchody. Pak se to ale začalo plnit. Někde se tvořily menší fronty,“ uvedla dále paní Veronika.

U každé prodejny bylo jasně definováno, kolik zákazníků může být uvnitř. A někde se to skutečně poctivě kontrolovalo.

Co se týká zboží, největší zastoupení mělo oblečení. Prodejci se předháněli ve slevách. Například nová cena u kabátu činila z původních 1199 zlotých 399. Slevy se týkaly i prstýnků, bot, riflí či obleků.

Možnosti při placení

„Neznám samozřejmě všechny ceny u nás, ale zdá se mi, že je to tady opravdu o dost levnější,“ komentovala nákupy paní Veronika, která si vybrala dětské oblečení. Její manžel podzimní bundu.

„V přepočtu stála tisícovku. Ušetřili jsme minimálně pět set korun, možná i více,“ uvedla paní Veronika. Vzápětí přidala radu návštěvníkům z České republiky, která se týkala placení.

Tudy ne. Hraniční přechod v Petrovicích u Karviné je zavřený

„Platili jsme kartou. Na terminálu jsme dostali na výběr, zda chceme zaplatit v polských zlotých nebo českých korunách. Ukázalo nám to, kolik zaplatíme ve zlotých a kolik v českých korunách. Znali jsme aktuální kurz koruny a rychle jsme provedli propočet. Výhodněji to vyšlo při placení polskou měnou. Pokud bychom platili našimi korunami, stálo by nás to bezmála o stovku více,“ doporučila paní Veronika, na kterou outletové centrum udělalo dobrý dojem.

Rodinný nákup

„Scházel mi tu pouze větší výběr zboží pro děti. Je tu i méně občerstvovacích stánků, ale je fakt, že tu lidé nejezdí kvůli jídlu. Myslím, že se tu ještě vrátíme. Je to ideální pro rodinný nákup nebo cestu s přáteli. Speciálně pro jednu košili nebo rifle se to ale s ohledem na projetý benzin nevyplatí,“ uzavřela paní Veronika.

Designer Outlet Sosnowiec, leden 2022, Polsko.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Na češtinu jsme v obchodech nenarazili. Na parkovišti jsme objevili pouze dvě auta s naší registrační cestou. Podle prodejců Češi do outletového centra jezdí, ale rozhodně nejde o žádnou invazi.

Při našem odjezdu kolem půl dvanácté již bylo parkoviště z velké části zaplněno. Odhadem na něm stálo šest set, možná i více aut. A další přijížděla…