„Nejvíce přestupků jsme zjistili v souvislosti s držením hovorového zařízení, a to sedmašedesát,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Jednodenní akce probíhala na území celého Moravskoslezského kraje. Kdo by čekal, že mezi hříšníky obsadí první příčku piráti silnic, je na omylu. Nejčastějším prohřeškem bylo telefonování a posílání textových zpráv za jízdy.

