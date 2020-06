Návrh na stavbu týpí v hodnotě 150 tisíc korun zpracoval a přihlásil Richard Ocásek, který se zmínil, že měl v hlavě několik nápadů, které by pomohly rozvoji města a přilehlým obcím. „Rozhodoval jsem se mezi čtyřmi náměty, nakonec jsem podal projekt indiánského týpí.

Zahrada školy ve Staré Vsi totiž není vybavena tak, jak by mohla ve 21. století být, protože se do ní dlouho neinvestovalo“ objasnil Richard Ocásek.

Inspiroval se dětmi často navštěvovaným místem, kterým je Jarošův statek ve Studénce, kde mají koně a právě zmiňované týpí.

NULTÝ ROČNÍK

Děti budou využívat prostor v indiánském stanu nejen jako místo na hraní, ale mohou se zde i učit nebo setkávat společně s rodiči a prarodiči. Město Bílovec nechá postavit týpí vysoké osm metrů a průměr stanu bude také osm metrů.

Do nultého ročníku participativního rozpočtu byly přihlášeny čtyři projekty, z nichž dva postoupily do finále, v němž by o vítězi rozhodovali občané.

Starostka Bílovce Renata Mikolašová vysvětlila, že hlasování mělo původně vypadat tak, že lidé by si návrhy prohlédli ve zpravodaji města a poté hlasovali v místních školách nebo knihovně. Kvůli nouzovému stavu, a proto, že nechtěli oddalovat rozhodnutí na podzim, podpořili zastupitelé oba projekty.

PŘÍŠTÍ ROK ZNOVU

„Z participativního jsme podpořili stavbu týpí, druhý projekt, kterým je výstavba dětského hřiště v Lubojatech jsme se rozhodli podpořit přímo z rozpočtu města,“ dodala starostka Bílovce.

Dětské hřiště v Lubojatech chybělo dětem i maminkám. Teď si budou moct hrát před fotbalovým hřištěm, kde se můžou těšit na houpačky, lanovku nebo lanovou pyramidu.

Příští rok se chystá město zorganizovat další ročník particpativního rozpočtu, ve kterém mohou občané podávat návrhy na zvelebení města a místních částí.