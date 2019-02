Odry – Na Novojičínsku pracují na základních školách všehovšudy asi jen tři školní psychologové. Jedním znich je Petra Chytilová, která se spředškoláky setkává každýrok.

Zápisy - ilustrační foto. | Foto: Karel Pech

Petra Chytilová je školní psycholožkou na Základní škole Komenského v Odrách a jak uvedla, u zápisů do školy bývá pravidelně. „Určitě budu u zápisu i letos. Jednak kvůli případným dotazům, a také proto, abychom rodiče upozornili na případné problémy,“ sdělila Chytilová a dodala, že rodičům radí, co by mohli s dětmi za osm měsíců zbývajících do nástupu do školy, docvičit, eventuelně, aby zvážili návštěvu poradny.

Obecně prý platí, že děti jsou u zápisu spíše natěšené, než nervózní. „Vesměs úkoly, které mají řešit, i když chceme třeba ověřit nějaký nedostatek, jim zadáváme takovou pohodovou formou, že jim to ani nepřijde. Výjimkou snad jsou jen ty děti, které jsou od přírody úzkostnější,“ pokračovala Chytilová s tím, že často spíše bývají nervóznější rodiče. „Děti z toho mají pěkný zážitek, a tak by to vlastně mělo být. Měla by to pro ně být hlavně taková hezká událost,“ uzavřela Chytilová.