Ženklava Budovu mateřské školy totiž čeká velká rekonstrukce. Místostrosta Ženklavy Miroslav Černoch pro Novojičínský deník uvedl, že se jedná o plánovanou rekonstrukci budovy, která byla původně německá. Budova už je podle něj hodně stará, přesto fasádu nechá obec upravit pouze barevně. „Má to hrubé stěny, takže nám nedoporučili zateplovat,“ vysvětlil místostarosta Ženklavy.

Přesto zásah do budovy bude značný. „Půjde o kompletní rekonstrukci inženýrských sítí od topení přes vzduchotechniku po elektřinu, vodu, odpady. Zároveň s tím poběží vybudování individuální domovní čistírny odpadních vod s napojením na místní jednotnou kanalizaci. A vlastně se bude pracovat až po střechu, která dostane novou krytinu a částečně i nové výdřevy,“ pokračoval Miroslav Černoch.

Budova je v pořádku, přesto se počítá ještě s jednou pdostatnou změnou. Ze dvou bytů, které v budově jsou, vznikne nový prostor, pro další, třetí oddělení mateřské školy. „Ten projekt zároveň zahrnuje navýšení kapacity školky na padesát dětí,“ dodal Miroslav Černoch.

Obec v brzké době čeká výběrové řízení na dodavatele stavby, když všechno půjde dobře, nejpozději v polovině dubna by chtěli staveniště předat. Práce by měly trvat půl roku. Rozpočtová cena je okolo dvaceti milionů korun, ale jaká bude konečná, to zatím nelze říci. „To jsou totiž stavební investice, musí se ještě počítat s dalšími penězi na vybavení,“ podotkl místostarosta.

Děti ze školky se tak na nějaký čas rozdělí velké oddělení bude fungovat v rodném domku věhlasného rodáka Kristiána Davida, malé oddělení bude sídlit v jednom křídle základní školy.

„Museli jsme udělat nějaké menší úpravy, aby to odpovídalo hygienickým normám, ale každopádně to vyšlo levněji, než kdybychom si zapůjčili nějakou kontejnerovou školku. Takže raději jsme vyvolali jednání s hygienickou správou a oni nám ty prostory za určitých opatření schválili. Teď už nás čeká jen stěhování, o víkendu se přestěhují větší kusy a v pondělí už děti půjdou do náhradních prostor,“ uzavřel místostarosta Ženklavy Miroslav Černoch.