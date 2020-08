Tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí pořádalo město Nový Jičín. Děti, které mají omezené příležitosti pro získávání pozitivních postojů a norem chování, tak mohly strávit část prázdnin v rekreačním areálu v přírodě na Frýdeckomístecku.

Letní tábor. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lucie Váchová

Tisková mluvčí města Nový Jičín Marie Machková uvedla, že školáci ve věku od sedmi do patnácti let měli na programu kromě běžných her, sportů, soutěží a zábavy také terapeutická sezení, vzdělávací aktivity a poradnu psychologa. Pobyt pro 25 dětí přišel na 220 tisíc korun. 150 tisíc uhradilo město, 50 tisíc korun pokryl sponzorský dar a zbytek zaplatili rodiče táborníků.