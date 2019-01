Fulnek - Od listopadu probíhá ve fulneckém dětském domově projekt Rovné příležitosti pro všechny. Děti poznají změny především ve způsobu výuky. Rodiče mohou časem využít i poradenského centra.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Doležel

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna. Takový je celý název objektu na Sborové ulici ve Fulneku. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci se sociokulturním znevýhodněním a žáci se středně těžkých mentálním postižením zde nalézají adekvátní systém výuky a přístupu. Nyní se však dětský domov rozhodl pro změnu. Požádal o grant na projekt Rovné příležitosti pro všechny a díky takto získaným finančním prostředkům se chystá zajistit řadu nových aktivit pro své chráněnce.

Projekt je od listopadu v plném proudu. Zatím jsou v chodu dvě aktivity, z celkových pěti. Od konce minulého roku běží podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti metod a forem práce se žáky se speciáními i vzdělávacími potřebami a další aktivita, vytvoření podpůrných výukových materiálů a pracovních listů pro žáky. „Učitelé začali podstupovat školení, protože mají vytvářet výukové a pracovní listy a sešity pro žáky s těmito vzdělávacími potřebami. Učitelé jezdí na školení do Ostravy, které organizuje KVIC, Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum v Novém Jičíně a také další organizace. Oni by rádi chodili na jakékoli školení, ale ve školách chybí na toto peníze. Takže když chodili, tak si to museli doplácet ze svého,“ sdělila Renáta Malinová, vedoucí projektu. Učitelé jsou podle ní rádi za nová školení, které jim projekt může nabídnout. Mohou si vybrat školení, které je nejvíce zajímá, ale zároveň se dotýká jejich problematiky. Náklady spojené se školením hradí domov z grantu.

Další bod projektu, který čeká na realizaci je dovybavení školy učebními pomůckami, zakoupení speciálního softwaru, jenž poslouží pro rozvoj ICT dovedností žáků. Jako čtvrtou aktivitu si dětský domov vytyčil pobyt s prožitkovou pedagogikou. „S dětmi pojedeme na týdení pobyt, kde budeme mít objednané služby. Spolupracujeme s Vitou, což je občanské sdružení, které se zabývá ekologickou výchovou, a oni nám tam provedou vzdělávací akce pro děti, kterých by se normálně nemohli zúčastinit. Naše děti by se jinak nikam nedostaly, ony jsou opravdu sociálně slabé a rodiče mají tak akorát na to, aby děti dojely autobusem do školy a podobně,“ rozvedla Malinová. Nápň programu pobytu je zaměřena na znalosti i dovednosti. Program je složen z komunikačních dovedností, rozvoje sociálních kompetencí, řešení agresivity, práv dětí a mládeže, prevence patologických jevů, zaměstnání a z ekonomiky běžného života.

Poslední aktivitou je zajištění poradenské péče pro rodiče a děti se sociokulturním znevýhodněním. „Na poradenské centrum se začínáme připravovat, protože má probíhat od září přes prázdniny. Oslovili jsme už lidi, kteří by tam mohli pracovat. Bude to nějaký člověk s logopedickým vzděláním, další bude etoped, ten se zabývá poruchami chování, dále člověk, který se bude zabývat nápravou specifických poruch učení a také preventista patologických jevů. Rodiče přijedou s dětmi, přijede jich víc najednou a bude to kurz, kdy s nimi budou provádět různé hry a činnosti, a zároveň se naučí, jak ty děti zvládat,“ uzavřela vedoucí projektu.

Projekt je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurensechopnost, realizovaného v rámci grantového schématu Moravskoslezského kraje, a je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Domov dětí by chtěl v projektu pokračovat i po vypršení 34 měsíců, které na projekt dostal. Fungovat nepřestane například poradna a naučné pobyty.