Nový Jičín - Již několik týdnů probíhá demolice bývalé novojičínské tabačky nedaleko centra města. Práce začaly i přesto, že do areálu stále chodí studenti Střední odborné školy Educa. Developer by rád nájem ukončil dříve.

Developer by chtěl budovu Tabačky zbourat co nejdříve. | Foto: Deník/Adam Knesl

Podle současné desetileté smlouvy může škola v této budově sídlit až do listopadu příštího roku. Dohodli se tak před léty v rámci nájemní smlouvy bývalý vlastník areálu Philip Morris s městem. Ovšem před nedávném podal současný majitel, developer Mocero reality, žádost, aby se nájemní smlouva zkrátila, nejlépe o jeden rok. Tato záležitost se dostala také před novojičínské zastupitele. „O zkrácení žádal vlastník areálu, který už dříve získal všechny potřebné souhlasy k demolici. Většina zastupitelů Nového Jičína odmítla zkrátit nájem soukromé střední školy v areálu bývalé tabákové továrny,“ sdělil mluvčí města Josef Gabzdyl.

Jisté je, že developer hodlá zbourat všechny budovy a na místě postavit obchodní centrum, jehož součástí bude prodejna Interspar a OBI. Vrásky na čele dělá novojičínské radnici především doprava, která je v přilehlých ulicích již v dnešní době velice vytížená, a s otevřením další obchodní zóny se dá očekávat další nárůst. Proto město požaduje po společnosti Mocero reality řešení, například v podobě zprůjezdnění uzavřeného železničního přejezdu na Jeremenkově ulici. „Naše firma se před časem zavázala, že se pokusí sehnat dotace na vyřešení dopravy. My se o to pokoušíme, ale situace je nelehká. Nikomu se nechce moc investovat. Ale jsme v jednání jak s Ředitelstvím silnic a dálnic, tak s dalšími orgány,“ řekla Deníku manažerka novojičínského projektu Gabriela Hlavsová z Mocero reality.

Výstavba bude na etapy

Developer by nejraději celý areál převzal již od 1. listopadu letošního roku a s městem – i přes nedávný odmítavý postoj zastupitelů – hodlá i nadále jednat. „Byli bychom ochotni zvažovat vyklizení budovy po konci školního roku, ale rozhodně ne už nyní. Navíc firma nesplnila naše dopravní požadavky,“ řekl jednoznačně starosta Ivan Týle.

V areálu momentálně probíhá rozebírání střech a odstraňování trámů. Manažerka těžko odhaduje, jak dlouho celá demolice potrvá, neboť jednání s městem ještě nejsou u konce. Nicméně naznačila, že v případě zkrácení nájemní smlouvy do konce letošního října by po zimě nebyla po tabačce ani stopa a na jaře 2011 by se začalo stavět obchodní centrum. „V zimních měsících bych si vyřídila legislativně územní rozhodnutí a stavební povolení, tak aby bylo možné na začátku jara začít stavět. Od začátku výstavby do zhruba dvou let by mohlo být obchodní centrum postaveno. Určitě to bude ale rozdělané na etapy. První se začne stavět Interspar s obchodní galerií, ten se otevře a pak by se plynule přešlo na výstavbu OBI,“ rozvedla Hlavsová.

Pokud zůstane u současných smluv, logicky se výstavba posune o rok. Demoliční práce nyní probíhají za přítomnosti studentů střední školy, avšak, jak přiznala ředitelka SOŠ Educa Alena Olšáková, zatím nebylo třeba řešit žádné problémy. A co si myslí o dřívějším stěhování? „Pokud budeme mít kam jít, problém to nebude. Některé věci se zkomplikují, ale problémy jsou od toho, aby se řešily. Ale konstruktivně,“ uvedla. Škola již z části působí i v objektu bývalé základní školy na ulici Bohuslava Martinů, kam se v budoucnu přestěhuje celá. Jsou zde ovšem nutné opravy, na které Educa i město dostaly nemalé dotace.

Výroba cigaret v Novém Jičíně skončila v roce 1999, poté zde zůstal pouze sklad tabáku. Vzdělávací zařízení se nastěhovalo do bývalé ředitelské budovy, a přestože, novojičínská radnice měla velký zájem i o zbytek areálu, prodal ho tabákový gigant v roce 2007 developerovi. Ten krátce nato oznámil, že více než sto let starý areál zbourá a postaví obchodní centrum. „Sdružení rodáků a přátel Nového Jičína ještě podalo žádost o zapsání areálu do seznamu kulturních památek, na což získalo i podporu ostravských památkářů, ale ministerstvo kultury žádost zamítlo,“ připomněl na závěr mluvčí Gabzdyl.