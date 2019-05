Jedním z projednávaných bodů na zasedání bíloveckých zastupitelů byly rozpočtové změny. Bývalý starosta, zastupitel Pavel Mrva, navrhl, aby se z rezervy vyčlenilo 500 tisíc korun.

Nato připomněl událost z 20. února, kdy ke konci zasedání zastupitelstva zkolaboval jeden z přihlížejících obyvatel Bílovce. Pavel Mrva dodal, že muž je již zdravotně v pořádku, což prý lze považovat za malý zázrak. „Protože nejsme vůbec připraveni a ani městská policie nemá odpovídající vybavení, navrhuji, abychom nakoupili automatické externí defibrilátory pro potřeby městské policie, domova seniorů a kulturního centra. „Ty částky jsou nemalé, nicméně penězi nelze lidský život měřit,“ sdělil Pavel Mrva.

Místostarosta Bílovce Zbyněk Bajnar se v reakci na návrh obrátil na zastupitelku Hanu Burianovou, zda je složité obsluhovat takový přístroj. Doktorka Hana Burianová na dotaz neodpověděla a sdělila: „Myslím si, že paní magistra Fialová vám velmi ráda poradí.“ (Renáta Fialová, která je v současné době v Bílovci neuvolněnou místostarostkou – pozn. redakce).

Zbyněk Bajnar řekl, že se ptal z toho důvodu, aby pokud s defibrilátorem bude zacházet neznalý člověk, někomu neublížil. Pavel Mrva mu vstoupil do řeči a zdůraznil, že název Automatický elektronický defibrilátor znamená, že jde o zcela automatizovaný systém a může to obsluhovat lajk. Starostka Renata Mikolašová zastupitele Mrvu upozornila, že mu nikdo nedal slovo, načež on opáčil, že odpovídá na dotaz místostarosty Bajnara.

„Ani se mi nelíbilo, jak paní doktorka odpověděla panu Bajnarovi. Myslím si, že ten dotaz byl směrován na lékařku a já jsem předpokládala, že lékařka odpoví,“ podotkla starostka.

„To je o laické první pomoci,“ poznamenala Hana Burianová, starostka na to řekla, že takto mohla odpověď zaznít. „Ale nelíbilo se mi odkazování na někoho, kdo nám může poradit,“ pokračovala Renata Mikolašová. Hana Burianová odvětila, že se jí nelíbil postoj k člověku, který byl před dvěma měsíci v nouzi. „Nebudu to komentovat,“ ukončila roztržku starostka.

Poté Hana Burianová i Pavel Mrva vysvětlili, že AED má přiložené obrázky, které instruují laika, jak má přístroj použít, navíc má přístroj také hlasový koordinátor, takže by ho měl umět použít každý i bez školení, výjimkou jsou strážníci městské policie, kteří musí absolvovat šestihodinové školení na základě zákona.

Zastupitel Michal Krchňák poté ujistil přítomné, že si všichni uvědomují důležitost věci a podal návrh, aby nejprve byl vybrán správný typ a bylo zjištěno kolik přístrojů bude zapotřebí.

Místostarosta Bajnar se ještě snažil vysvětlit, že svůj dotaz položil proto, že by si někdo mohl vysvětlit špatně třeba epileptický záchvat či jiné potíže a přístroj by použil, přestože by to nebylo zapotřebí. "Nejsem odborně zdatný v této věci, proto jsem se na to ptal. Aby někdo někomu neublížil,“ dodal jako by omluvně místostarosta.

„Pořád mám pocit, že nevíte, co je slovo laický,“ neodpustila si poznámku Hana Burianová.

Pro Pavlem Mrvou navrhovaný nákup hlasovalo jen šest z celkového počtu 15 zastupitelů. Jeho návrh tedy neprošel. Jestli město přístroje nakoupí se ukáže v příštích měsících.