Na distanční výuku jsou v současné době odkázány všechny školy. Hana Bajnárková je ředitelkou Základní školy a mateřské školy Komenského v Bílovci.

Základní a Mateřská škola Komenského v Bílovci je velkou školou. Její další pracoviště jsou ZŠ a MŠ Stará Ves, MŠ Bravinné, MŠ Svobodova a MŠ Zahradí. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Hana Bajnárková říká, že v současné době je vše velmi komplikované. „Kdyby to mělo nějaký řád, tak by se na to dalo nějakým způsobem připravit. Možná. Ale nedá se připravit na to, když například co čtrnáct dnů zavíráte a otevíráte mateřskou školu,“ uvádí příklad Hana Bajnárková a dodává, že škola má naštěstí hodně asistentů pedagogů a díky tomu jsou schopni její chod nějak pokrýt.