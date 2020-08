Policejní mluvčí René Černohorský uvedl, že k incidentu došlo okolo osmnácté hodiny 15. srpna letošního roku v prodejních prostorách marketu v ulici U Sýpky ve Fulneku.

Zmíněná žena údajně bezdůvodně slovně a následně i fyzicky napadla jednadvacetiletou místní ženu, a to ve chvíli, kdy v zadní části prodejny stály u regálu s pečivem a nakupovaly. „Slovní vulgární urážky postupně přešly do úderu dlaní do obličeje, přičemž poškozená žena utrpěla zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření a s dobou léčení sedmi dnů,“ sdělil René Černohorský a dodal, že ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku.

Záležitost intenzivně prošetřují policisté, kteří zjišťují zda byla naplněna skutková podstata přečinu výtržnictví nebo zda se jedná o jiné protiprávní chování mající znaky trestné činnosti nebo přestupkového jednání.