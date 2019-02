Na posledním zasedání zastupitelů města Bílovec vystoupil také nový ředitel tamní nemocnice, Kamil Mašík, který přítomným nastínil, jak se nyní nemocnici daří.

V Bílovecké nemocnici se nacházejí tři velká oddělení, a to chirurgie, interna a oddělení následné péče a mezioborová jednotka intenzivní péče (JIP). Také této nemocnici od 1. ledna letošního roku ubylo lůžek. Na chirurgii je o deset lůžek méně, na interně o 16 a na JIP o šest. „Nyní tak máme padesát lůžek akutní péče a osmdesát lůžek následné péče," uvedl na začátku Kamil Mašík s tím, že nemocnice má s pojišťovnami podepsané smlouvy na pět let.

Díky tomu, že nemocnice zredukovala počet lůžek, má nyní také méně zaměstnanců. V roce 2011 pracovalo v nemocnici celkem 205 zaměstnanců, letos už jich je jen 187. Za prvních osm měsíců ušetřila nemocnice na mzdách zhruba dva miliony korun, což se pozitivně odráží na jejím hospodaření.

Kamil Mašík připravil také prezentaci.

Ta ukázala vývoj hospodaření nemocnice od roku 2008 až do současnosti. „Nelze si nevšimnout roku 2010, kdy se nemocnice propadla do ztráty dvanácti a půl milionu korun. Nyní je však její hospodaření v opačném pólu. Jako jedna z mála nemocnic dosahujeme zisku, jsme na tom relativně dobře," informoval přítomné ředitel a dodal, že za prvních osm měsíců letošního roku je nemocnice zatím v zisku 1,693 milionu korun a bude se snažit, aby i na konci roku dosáhla kladného hospodářského výsledku.

Nemocnice však musí ze zisku pokrývat ztrátu z minulých let, což se negativně projevuje na její finanční situaci. „Snažíme se o postupné umořování závazků, pořád je ale ještě asi polovina našich závazků po lhůtě splatnosti," sdělil neveselou skutečnost ředitel a podotkl, že na obnovu přístrojového vybavení už moc peněz nezbývá.

Nemocnice však nezahálí

I přesto se nemocnice snaží o postupnou modernizaci areálu. V nejbližší době by mělo začít kompletní zateplení budov. Práce mají trvat až do jara příštího roku. Celková výše investice by se měla pohybovat kolem 23 milionů korun, z vlastních zdrojů dá nemocnice asi 12 milionů korun, na zbytek si bude muset vzít úvěr.

Dalším velkým projektem, který nyní v Bílovecké nemocnici připravují, je Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné. Nemocnice na tuto akci dostala 44milionovou dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce, asi 8,5 milionu však bude muset dodat z vlastních zdrojů. „Peníze jsou určeny na vybavení následných lůžek a na geriatrickou péči," vysvětlil investici Kamil Mašík a dodal, že pacienti určitě přivítají nové pomůcky i modernější vybavení oddělení.

Zastupitel Eduard Bajer se na závěr ředitele nemocnice zeptal, jak to vypadá s rekonstrukcí oddělení rehabilitace. Podle Kamila Mašíka bude zmíněná rehabilitace opravena v souvislosti s rekonstrukcí geriatrické péče, protože obě odvětví spolu úzce souvisí. „Rehabilitace by měla být přestěhována do budovy. Realizace této akce by se měla uskutečnit v letech 2014 až 2015," dodal na závěr ředitel nemocnice.